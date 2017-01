St. Georgen Breitbandausbau in St. Georgen: Frist für Glasfaser läuft ab

Bis 3. Februar können die Eigentümer in St. Georgen beim Zweckverband den Vertrag über einen Glasfaser-Hausanschluss einreichen. Bei einem Vortrag in der Stadthalle schlüsselt der Geschäftsführer die Kosten für die schnelle Internetleitung auf.

Glasfaser bis ins Haus: Dieses Thema interessierte etwa 250 Besucher in der St. Georgener Stadthalle. Es kamen nicht nur Anlieger der Bereiche Brudermoos, Industriestraße, Winterberg, Bahnhofstraße, Hauptstraße, Abt-Gaisser-Weg, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Schönblickstraße, Standbühlstraße und Am Stadion, die in einem ersten Bauabschnitt in diesem Jahr an die Reihe kommen, sondern auch aus anderen teilen der Stadt.

Wer von schnellerem Internet profitieren will, muss sich sputen. Dabei ist nur, wer bis zum 3. Februar die Vertragsunterlagen ausgefüllt und unterschrieben beim Zweckverband Breitband einreicht. Zweckverbands-Geschäftsführer Jochen Cabanis betonte, dass der Ausbau nur zustande komme, wenn mindestens 50 Prozent der Haushalte der vorgesehenen Straßen mitziehen. Von großem Nutzen wäre es, wenn die Eigentümer in dem Vertrag Vorschläge zur Trassen- und Hauseinführung machten.

Die Befürchtung eines Besuchers, dass wenn in einer Straße viele ältere Menschen wohnten und dadurch Jüngere durch die 50 Prozent-Hürde das Nachsehen hätten, konnte Cabanis entkräften: "Grundsätzlich bietet das schnelle Internet für alle Generationen etwas. Es ist nicht die einzelne Straße bedeutend, sondern das Wohngebiet".

Wie Cabanis auf Anfrage aus dem Publikum erklärte, bedeute der Hausanschluss keine Verpflichtung, das schnelle Netz dann nutzen zu müssen. Den Zeitpunkt könne jeder selbst bestimmen. Es müsse jeder, so Cabanis, nur die Kosten übernehmen, die ab der Grundstücksgrenze bis zum Gebäude entstünden.

Für die Verlegung des Leerrohrs ohne Grabungsarbeiten und einer wasserdichten Hausdurchführung werde ein Betrag von etwa 600 Euro fällig. Für das Einblasen des Glasfaserkabels inklusive Installation einer Netzabschlussdose kämen 350 Euro hinzu.

Die Tiefbauarbeiten seien abhängig von der Verlegelänge und der Beschaffenheit des Grundstücks. Bei unbefestigtem Grund werde 60 Euro, bei gepflastertem Grund 100 Euro und bei geteertem Grund 120 Euro je Meter verlangt. Obwohl es eine öffentliche Ausschreibung der Tiefbauarbeiten geben werde, seien diese Preise verlässlich.

Es gebe die Möglichkeit, durch Eigenleistungen, wie das Verlegen eines Leerrohrs, die Kosten zu reduzieren. Eine Gewährleistung übernehme die Tiefbaufirma dann allerdings nicht, gab der Experte zu bedenken. Jemand, der diesen Gedanken hegte, wollte wissen, wie groß der Durchmesser des Leerohres sein muss. "Mindestens zwei Zentimeter, fünf oder zehn Zentimeter sind auch kein Problem", erläuterte Cabanis.

Fragen gab es hinsichtlich des Netzbetreibers. Grundsätzlich errichte der Zweckverband ein offenes Netz, in dem der Betreiber frei wählbar sei. Seiner Einschätzung nach werde es für Gewerbetreibende bald weitere Anbieter neben dem Grundversorger Stiegeler Internetservice geben. Bei privaten Nutzern werde dies eine Weile dauern.

Ansprechpartner

Fragen zum FTTB (Fibretothebuilding/Glasfaser bis ins Haus) an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, Telefon: 07721/913-5769, E-Mail: e.roesgen@Lrasbk.de, oder an Markus Esterle, 07724/87-131, m.esterle@st-georgen.de.

Informationen im Internet: breitband-sbk.de oder