St. Georgen Brauchtum statt Ballermann kommt an

Die Hauptveranstaltung war der große Umzug am Sonntag. Da musste die Narrenzunft Einiges stemmen, um so viele Menschen unterzubringen.

Eric Sprich: „Ja, und da sind wir mit dem Narrendorf genau richtig gelegen. An den Ständen und Besenwirtschaften auf dem Marktplatz und rundherum war vor dem Umzug schon sehr viel los. Das war richtig toll.“Roland Elsner: „Es war schön anzusehen, aber ich habe kurzzeitig mal ein bisschen Angst bekommen angesichts der Menschenmassen. Es war grenzwertig, das mit unseren Mitgliedern zu bewältigen. Welcher andere Verein aus St. Georgen schafft es schon, mehr als 10 000 Menschen an einem Tag nach St. Georgen zu holen, die absolut friedlich miteinander feiern? Ohne die Unterstützung der anderen Vereine sowie der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei hätten wir das nicht geschafft.“

Die Vorbereitungen haben sich gelohnt, der Umzug lief reibungslos, oder?

Eric Sprich: „Ja, wir haben 90 Gruppen in zweieinhalb Stunden durch die Stadt laufen lassen. Und auch die Umzugsstrecke war gut gewählt. Die Zuschauer hatten Spaß, die Gruppen auch und haben mit Konfetti und Stroh nicht gegeizt. Nach dem Umzug hat der Bauhof die Straßen sogar mit dem Schneepflug geräumt, so viel Umzugsreste lagen herum.“Roland Elsner: „In diesem Zusammenhang ein dickes Lob an die Stadt und den Bauhof, die tolle Arbeit geleistet haben und noch am Abend die Stadt gereinigt haben.“