StGeorgen Brandschutzmaßnahmen: Wanderheim Lindenbüble des Schwarzwaldvereins muss saniert werden

Die St. Georgener Gruppe des Schwarzwaldvereins investiert in die Sanierung des eigenen Wanderheims Lindenbüble. 45 000 Euro werden unter anderem für Brandschutzmaßnahmen fällig

St. Georgen (spr) Das Lindenbüble ist eine gute Einnahmequelle für die St. Georgener Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins, die das Wanderheim bewirtschaftet. Allerdings erfordert die Erhaltung des beliebten Wanderziels bei Langenschiltach auch einen erheblichen Aufwand. Bei der Hauptversammlung informierte Wanderheimwart Axel Heinzmann über Wartungsmaßnahmen der Entkeimungsanlage. Auch die Trinkwasserqualität muss regelmäßig überprüft werden. Grund zur Beanstandung gab es keinen. "Die Wasserqualität im Lindenbüble ist einwandfrei", so das Ergebnis.

In diesem Jahr steht eine größere Investitionsmaßnahme an dem Wanderheim an. Wie Heinzmann berichtete, muss neben einer Fassadensanierung und der Erneuerung von Fenstern auch der Brandschutz überarbeitet werden. Nach einer Brandschutzschau durch das Landratsamt wurde deutlich, dass aus dem Obergeschoss, in dem Schlafräume untergebracht sind, eine Fluchttüre sowie ein zweiter Fluchtweg ins Freie gebaut werden muss. Dieser soll in Form einer Nottreppe außen an die Nordwand des Gebäudes angebracht werden.

Wie Heinzmann sagt, belaufen sich die Kosten für die Gesamtmaßnahme auf rund 45 000 Euro. Davon entfallen rund 18 000 Euro auf den Brandschutz. Zur Unterstützung soll ein entsprechender Förderantrag an den Hauptverein gestellt werden, der den Antrag an das Land weiterleitet. "Mit etwas Glück bekommen wir bis zu 50 Prozent der Baukosten für den Brandschutz erstattet."

Wie Bürgermeister Michael Rieger sagte, seien 18 000 Euro für Brandschutzmaßnahmen zwar eine Menge Geld. "Aber ihr könnt froh sein, wenn diese Maßnahme ausreicht." Brandschutz sei inzwischen überall ein großes und ernstzunehmendes Thema.

In der Hauptversammlung stellte zudem der Ehrenvorsitzende der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe, Artur Maier, den Antrag, beim Hauptverein die Verleihung des Goldenen Ehrenabzeichen für die ausgeschiedene Vorsitzende Heidi König zu beantragen. "Sie hat während ihrer Amtszeit Unglaubliches geleistet."

Lindenbüble

Das Wanderheim Lindenbüble gehört dem St. Georgener Schwarzwaldverein. Seit 1958 ist es Anlaufstation für Wanderer und wird ehrenamtlich von den Mitgliedern der Ortsgruppe bewirtschaftet. In der Saison vom 1. Mai bis 29. Oktober hat das Lindenbüble jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es bietet zudem 26 Schlafplätze. (lem)