St. Georgen Biberdamm schafft in Stockburg einen See

Biberdamm schafft in Stockburg einen See

Die posierlichen Nager verwandeln nicht nur im Bereich Klosterweiher die Landschaft. Jetzt braucht es Expertenrat.

Die Biber-Familien, die sich in St. Georgen angesiedelt haben, leisten ganze Arbeit. Nicht unbedingt zur uneingeschränkten Freude der Stadt. Wie Bürgermeister Michael Rieger im technischen Ausschuss erläuterte, mussten im Bereich Klosterweiher mehrere Pappeln gefällt werden, die der Biber trotz Rindenschutz angenagt hatte. Auch in Stockburg ist der Biber gefräßig. In Stockburg baute das Nagetier an der Brigach einen Damm, der das Gelände hinter einer Firma in einen See verwandelte. Jetzt solle die Biberbeauftragte um Rat und Hilfe gefragt werden, schlussfolgerte das Gremium.