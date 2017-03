St. Georgen Bewegung im Alter: Senioren halten sich fit

Das Alter hindert die Senioren im Pflegeheim Elisabethhaus nicht dara, sich regelmäßig fit zu halten. Die SÜDKURIER-Sportserie gibt einen Einblick in die regelmäßigen Bewegungsstunden

St. Georgen – Die Bewohner des Elisabethhauses wandern regelmäßig trotz ihres hohen Alters durch die gesamte Region. Zwar verlassen sie dabei nicht das Pflegeheim, aktiv sind sie dabei aber trotzdem. Jede Woche macht Andrea Burkard gemeinsam mit den Senioren zwei Gymnastikstunden. Diese beginnt meist mit einer Wanderung, indem die rund 15 Teilnehmer mit ihren Füßen auf den Boden stampfen. "Heute scheint die Sonne und wir wandern mal zum Seehaus", sagt Andrea Burkard. Aus der Gruppe kommen direkt die ersten Anregungen, wohin es noch gehen könnte.

"Die Gymnastikstunden sollen nicht nur die Bewegung fördern, sondern auch Spaß machen und ein Stück Lebensqualität erhalten", sagt Sonja Heinzmann von der Sozialdienstleitung der Evangelischen Altenhilfe. Sowohl im Elisabethhaus als auch im Lorenzhaus gibt es mehrere Bewegungsangebote. Neben der Gymnastikstunde gibt es Sitztanzrunden oder die Sturzprophylaxe. "Jeder macht mit so gut er kann und keiner muss über seine Leistungsgrenze hinaus", sagt Heinzmann.

So ist es auch in der Gymnastikstunde. Während im Hintergrund die ersten Frühlingslieder durch den Raum schallen, sammeln die Bewohner auf ihrer imaginären Wanderung Äpfel ein. Dafür strecken sie ihre Arme und greifen nach oben und unten, bevor sie kleine Trinkflaschen mit Sandfüllung von einer Hand in die andere Werfen. "Ich versuche immer wieder leichte Materialien in die Stunde miteinzubauen. Abwechslung ist im Alltag der Senioren wichtig", sagt Andrea Burkard. Daber achte sie darauf, dass jedes Körperteil in den Übungen miteingebunden wird.

Die Gymnastik findet immer am Vormittag statt. "Dort sind die Senioren noch fitter", sagt Sonja Heinzmann. Auf die Tagesform müsse trotzdem immer geachtet werden. Deswegen erinnert Leiterin Andrea Burkard ihre Kursteilnehmer, vorher genug zu trinken. Und auch während den Übungen beobachtet sie alle Teilnehmer ganz genau. "Immer daran denken gleichmäßig zu atmen", sagt sie den Teilnehmern. Besonders wichtig ist Andrea Burkard auch, dass die Senioren sich wohl fühlen. "Ich will die Senioren nicht auf einen bestimmten Leistungsstand hin trainieren. Wir sind ja auch nicht mehr in der Schule. Sie sollen einfach trotz ihres Alters Spaß an der Bewegung beibehalten", sagt die Gruppenleiterin.

Während den Übungen wird auch immer viel miteinander gesprochen. So schwelgen die Bewohner in Erinnerungen, als Tangomusik im Hintergrund läuft. Ein bisschen Sentimentalität schwingt dabei auch immer mit. "Ja das war alles ein mal", ist von den Bewohnern zu hören.

"Ich komme gerne her. Es ist immer eine nette Abwechslung und macht auch Spaß", sagt Bewohnerin Margarete Poske, die sich über die Gesellschaft ihrer Mitbewohner freut.

"Man merkt schon, dass sie teilweise aufblühen. Die Gemeinschaft macht dabei viel aus", sagt Sonja Heinzmann. Die Bewegung sei auch für die geistige Fähigkeit sehr wichtig. So könne damit Demenz gehemmt werden und sie seien mental wacher. Zudem gehen sie sicherer und können die Arme wieder mehr bewegen.

Beim abschließenden Ballonspiel lassen sich alte Sportler in der Gruppe schnell erkennen. So schmettert ein Bewohner den Luftballon quer durch den Raum und seine Mitspieler haben Mühe den Ball zu erwischen. "Er hat früher lange Handball gespielt", sagt Burkhard. So mancher Reflex verliert sich eben auch im Alter nicht.

Sturzprophylaxe für eine sichere Bewegung

Die Sturzprophylaxe ein wichtiger Bestandteil im Bewegungskonzept der Evangelischen Altenhilfe.