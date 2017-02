Betrunkene Fahrerin beschädigt vier geparkte Autos

Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte an der Straße Am Sommerrain eine unheilvolle Serie und machte sich dann aus dem Staub.

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Sonntagabend gleich vier Autos beschädigt, die rechts an der Straße Am Sommerrain geparkt waren.Nach dem Unfall stellte die 22-Jährige ihr Auto unweit des Unfallortes ab, meldete aber nicht den Unfall. Der Vorfall datierte um 19.15 Uhr.



Am späten Abend stellte sie sich dann doch bei der Polizei und räumte ein, den Unfall betrunken verursacht zu haben. Nun erwartet die 22-Jährige ein Strafverfahren. Ihren Führerschein musste sie abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ingesamt mehr als 8000 Euro.