Besitzer gesucht: Katze schleicht sich unbemerkt ins Auto

Eine Tigerkatze wurde unbemerkt auf einer Autofahrt mitgenommen und erst am nächsten Tag entdeckt. Der Tierschutzverein sucht nun den Besitzer

St. Georgen – Eine Tigerkatze springt in ein fremdes Auto. Der Fahrer findet sie am nächsten Tag und meldet sich beim Tierschutzverein. Die gefundene Tigerkatze ist nach Schätzungen des Vereins etwa sieben Monate alt. Der Fahrstrecke nach könnte das Tier aus Königsfeld, St. Georgen oder Peterzell sein. Die Katze ist sehr zutraulich und verschmust. Hinweise bitte an den Tierschutzverein St. Georgen unter Telefon 0160 9372 6038 oder per E-Mail tierschutzvereinsaktgeorgen@gmail.com