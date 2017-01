St. Georgen Bergstadt erzählt ihre Geschichten  zum letzten Mal

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, werden in St. Georgen zum sechsten Mal Bergstadtgeschichten erzählt. Es wird die Abschiedsveranstaltung von Geschichtenerzähler Rainer Jörger und seinem Showformat.

Beim Neujahrsempfang der Stadt verkündete der Produzent der vom SÜDKURIER als Medienpartner unterstützten Multimediashow, Rainer Jörger, dass es die letzte Veranstaltung dieser Reihe sein wird.

"Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören", sagte Jörger auf der Bühne. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER ergänzte er: "Ich habe sechs supertolle Jahre erlebt, in denen mir die Ideen nie ausgegangen sind." Die Bergstadt habe sich als wahre Fundgrube für spannende Geschichten über interessante Menschen präsentiert. Doch gebe es inzwischen neue Projekte, die ihn reizen.

Über 7500 Besucher kamen in den vergangenen fünf Jahren zu den Bergstadtgeschichten. Jede Show wurde drei Mal in der jeweils ausverkauften Stadthalle gezeigt.

Zu diesem großen Erfolg trug, neben der professionellen Herstellung der Beiträge, auch die spezielle Herangehensweise von Rainer Jörger an die einzelnen Themen bei. Keine typischen Vereinsportraits, sondern die Menschen und ihre Geschichten sollten im Mittelpunkt der Bergstadtgeschichten stehen.

Dies ist ihm auch in der sechsten Auflage gelungen. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Familie Burwig, die sich in Oberkirnach ein kleines Paradies geschaffen hat. Mitglieder des Imkervereins zeigen, wie viel Arbeit in der Honigproduktion steckt. Zudem gibt der St. Georgener Werbefilmemacher Steffen Hacker einen Einblick in seine trickreiche Arbeit. Und die Besucher erfahren, welches rasante Hobby die Peterzeller Sängerin Silke Vogt hat. Auch wird es wieder viel Musik geben.

Viele hundert Menschen haben bei den vergangenen Produktionen vor und hinter den Kulissen zum Erfolg der Show beigetragen. Den Charme der Multimediaproduktion machte auch immer aus, dass die Protagonisten zunächst im Film und anschließend live auf der Bühne zu erleben sind.

Premiere der Bergstadtgeschichten ist am Samstag, 18. März, um 19 Uhr. Weitere Shows finden am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr und um 16 Uhr statt. Karten sind ausschließlich im Einwohnermeldeamt im Rathaus erhältlich. Trailer zur Veranstaltung im Internet: https://youtu.be/f-nxwgDhOUg