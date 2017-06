Oberkirnach Beim Waldfest funkt es zwischen ihnen

Erika und Fridolin Bächle feiern am Pfingstsonntag diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind beide glücklich verheiratet. Kennengelernt haben sie sich in Brigach.

Das Paar wohnt im Uhlbachweg 1, dem Geburtshaus von Fridolin Bächle, in dem er im Oktober 1930 das Licht der Welt erblickte. Als zweitjüngstes von acht Kindern ist er dort aufgewachsen.

Das Gebäude ist als Kernenhof bekannt. Bereits um 1300 wird das Hofgut in der Oberkirnacher Chronik genannt. Der jetzige Hof stammt von 1686, nachdem dieser nach dem Brand des vorhergehenden Gebäudes neu errichtet wurde. Viele Bewohner des Hofes litten unter Rheuma, da der Bach durch das Haus geflossen ist. Ursprünglich war der Wohnbereich im hinteren Teil des Gebäudes, erklärt Fridolin Bächle.

Als Siebenjähriger ging Fridolin Bächle in die Unterkirnacher Schule. Nach der Schulentlassung 1945 wollte er eine Ausbildung zum Schreiner oder Zimmermann beginnen. Diesen Wusch verwehrte ihm sein Vater. Er wurde daheim als Arbeitskraft gebraucht und unterwarf sich der väterlichen Anordnung. Noch heute arbeitet Fridolin Bächle gerne mit Holz. Das ist vom Berufswunsch übrig geblieben. Täglich versorgt Jubilar Bächle die Hühner. Sieben Enkel der vier Töchter halten ihn auf Trab, was für ihn eine Erfüllung darstellt.

Geboren wurde Erika Bächle 1936 auf dem Philipenhof in Langebach als Erika Kienzler. Als zweitälteste wuchs sie unter sechs Geschwistern auf. Später erwarben ihre Eltern den Sägerfriederhof in Oberkirnach am Kesselberg. Sie besuchte die Oberkirnacher Schule. Nach dem Abschluss folgten drei Jahre Kochschule, um Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule in Villingen zu lernen. Auch Ehemann Fridolin besuchte diese sogenannte Winterschule, fuhr jedoch mit dem Motorrad nach Villingen. Noch heute findet Erika Bächle Gefallen am Garten. Diese Aufgabe will sie nicht missen. 1964 boten sie erstmals ein Ferienzimmer an. Inzwischen hat sich das in Ferien auf dem Bauernhof mit mehreren Zimmern gewandelt.

Kennengelernt haben sie sich im Gesangverein Kirnachklänge. So richtig gefunkt hat es bei einem Waldfest in Brigach. Von dort hat er erstmals seine spätere Frau nach Hause gebracht. Vor der Hochzeit in der Kirche in Unterkirnach und im Gasthaus Rössle am 4. Juni 1957 drang der künftige Schwiegervater darauf, dass der Hof auf Fridolin Bächle überschrieben wird. Das ist geschehen und mit dem Anbau von Kartoffeln, Getreide und der Zucht von Vorderwälder Rindern und Schweinen wurde das 25 Hektar umfassende Hofgut betrieben. Seit 1991 befindet sich der rüstige Jubilar im Ruhestand.