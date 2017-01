StGeorgen Beim Stricknachmittag entstehen schicke Unikate

Carmen Weise gibt den Teilnehmerinnen Tipps und Anregungen für Häkeln, Stricken oder Sticken.

Jetzt kann wieder mit Carmen Weise nach Herzenslust und Inspiration gehäkelt, gestrickt oder gestickt werden. Alle 14 Tage trifft sich die Gruppe montags von 15 bis 17 Uhr im Edith-Stein-Zimmer in der Unterkirche. "Jeder lernt von jedem", so beschreibt Carmen Weise die Handarbeitsnachmittage. Dennoch bereitet sie die Nachmittage vor, sucht Strickschriften oder Schnittmuster heraus, ergänzt den Wollbestand und sorgt für die Häkel- und Strickutensilien. Auch Anfänger sind herzlich eingeladen.

Mit einfachen Schals kann man sich gut in die jeweilige Technik einarbeiten und hat schnell ein schönes Ergebnis. "Handarbeiten sind wieder mehr im Trend", fand auch Ingeborg Klassen, die regelmäßig an den Treffen teilnehmen will. Jedenfalls ist ein selbst gestricktes Stück ein Unikat, in dem die eigenen Vorstellungen eingearbeitet werden können. Die aktuellen Ethnomuster können beispielsweise als Relief gestrickt werden oder farbig abgesetzt, der Fantasie sind keine Grenzen gesteckt. "Wir stricken Pullover, Handstulpen, Mützen, Mützen, Schals, Socken oder Stolas", zählte Carmen Weise auf. Und wo sie nicht weiter weiß, können die anderen Handarbeitsfrauen Tipps geben.

Ingeborg Klassen hat für sich das Socken stricken perfektioniert und Hildegard Weisser kennt die Tricks für die Handstulpen. Mit einem gehäkelten Schuppenmuster als Stola beeindruckte sie ihre Handarbeitskolleginnen. Bei den Treffen gehören der Erfahrungsaustausch, Anregungen, Hilfe und Tipps dazu. Ebenfalls bietet Carmen Weise Sammelbestellungen für das Wollmaterial an. Seit es in St. Georgen kein Handarbeitsgeschäft mehr gibt, bleibt nur die Fahrt nach Villingen oder Schramberg, um sich über das geeignete Wollangebot zu informieren. Die Gruppe freut sich deshalb über Woll- und Nadelspenden. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die sich gerne mit Strick- oder Häkelnadel austoben und ohne Druck das gemeinsame Hobby erleben möchten. Außerdem nimmt sich die Gruppe ein gemeinsames Projekt vor: Aus allen Wollresten soll eine große Patchworkdecke gearbeitet werden.