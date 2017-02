St. Georgen Beim Sängerbund werden die kräftigen Stimmen immer weniger

Der Chor leidet unter Überalterung. Nur dank der Kooperation mit dem J.G.-Weißer-Werkschor sind noch Auftritte möglich.

"Verzage nicht, du Häuflein klein", mit diesem sehr treffenden Zitat eröffnete der Vorsitzende des MGV Sängerbundes, Helmut Storz, die Jahreshauptversammlung. So lange wie möglich, so bestätigte er in seinem Jahresbericht, soll der Verein mit reduzierter Sängerkraft am Leben erhalten werden. Die Hälfte der Sänger sei 80 Jahre alt und älter, es werde immer schwieriger, neue Lieder einzustudieren. Die insgesamt fünf öffentlichen Auftritte und zwei Mitgestaltungen bei Beerdigungen waren nur in Kooperation mit dem Werkschor der J.G. Weisser zu stemmen. Für das laufende Vereinsjahr, so Storz, wolle man sich kurzfristige Ziele setzen und darauf hoffen, gemeinsam noch eine Weile weitermachen zu können. Er lobte das kameradschaftliche Miteinander im Chor, im Vorstand und mit Chorleiter Helmut Wössner.

Schriftführer Horst Irion ging in seinem Jahresbericht auf die Details ein. Das Vereinsjahr 2016 bezeichnete er als ausgesprochen ruhig und die Kooperation mit dem Werkschor als Grundlage für gemeinsame öffentliche Auftritte. Derzeit sind 18 Sänger aktiv, 71 Mitglieder fördern den Sängerbund. Mit gerade noch vier bis fünf Stimmen in jeder Tonlage bedeuteten unvorhersehbare Ausfälle leider, dass ein Auftritt mit einem akzeptablen Chorklang nicht mehr möglich wäre.

Bereits beim "Tag des Liedes" 2016 in Schonach wurde der Bund vom Werkschor unterstützt, wie auch beim Auftritt im Christoph-Blumhardt-Haus in Königsfeld. Seit September 2016 laufen die Proben regelmäßig gemeinsam ab. Außerdem beteiligten sich die Vorstandsmitglieder an den Veranstaltungen und Sitzungen des Badischen Chorverbandes und des Kreisverbandes. Kassierer Arnold Lauppe präsentierte weitgehend ausgeglichene Kassengeschäfte. "So schwach waren wir noch nie", kommentierte Horst Irion den Probenbesuch von 73 Prozent und mahnte Besserung an.

Werner Spiegelhalter beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde. "Auch, wenn wir ein kleiner Haufen sind: Die, die kommen, kommen gerne", fügte er hinzu. Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Helmut Storz einstimmig in seinem Amt bestätigt. Seit 1999 führt er den Verein und wird dies für zwei weitere Jahre tun. Was in zwei Jahren sein wird, wisse niemand, sagte Helmut Storz. Er dankte Horst Irion für seine Unterstützung. Er erinnerte die Chormitglieder an den "Tag des Liedes", der am 1. April in Vöhrenbach stattfinden wird. Außerdem will der Sängerbund in diesem Jahr wieder gemeinsam einen Ausflug machen. "Für die Gemeinschaft ist das wichtig", bekräftigte Helmut Storz.

Die Ehrungen

Helmut Wössner erhielt von Helmut Storz eine Ehrung für seine über 30-jährige Tätigkeit als Chorleiter. Zuvor war er als Vizedirigent aktiv und gehört insgesamt seit 54 Jahren zum Sängerbund. Ebenfalls geehrt wurde Kassierer Arnold Lauppe für seine 30-jährige Tätigkeit als Kassierer. Franz Spies wird von Helmut Storz zu einem späteren Zeitpunkt für seine 70-jährige Vereinstreue geehrt. (rib)