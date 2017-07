St. Georgen Beim Realschul-Abschlusscherz fliegen die Farbbeutel

Mit einer Farbschlacht hat sich die Abschlussklasse der Realschule St. Georgen von ihrer Schulzeit verabschiedet.

Schrill, bunt und laut war der Scherz der Realschulabschlussschüler am Dienstag. Nachdem bereits zum Schulbeginn am Morgen den Schülern der Weg in die Klassenzimmer unter anderem durch Absperrbänder erschwert wurde, legten die Abschlussschüler später am Vormittag noch eine Schippe drauf. Dabei hielten sie ihre Aktion größtenteils geheim, nicht einmal die Lehrer wussten im Einzelnen, was sich die Schüler für ihren Scherz haben einfallen lassen.

"Hard Work" steht vorne auf den T-Shirt und Poloshirts der Abschlussklasse. Das Logo ist angelehnt an eine große Café-Kette, die den Hard-Rock im Namen trägt. Auf der Rückseite ist zu lesen, "Wir habens gerockt". Gerockt haben die Abschlussschüler am Dienstag auch die Schule, beziehungsweise die Schüler. Dazu verwandelten sie den Sportplatz in ein Farbfestival. Nachdem alle Realschüler auf dem Platz versammelt waren, wurden Dutzende Farbbeutel geworfen, die die Schüler im Nu mit einem knallbunten Farbpuder einhüllten. Und schon war die Farbschlacht im Gang. Die Schüler bewarfen sich gegenseitig mit dem Pulver aus gefärbter Maisstärke. Dazu gab es Musik, abwechselnd aus der Konserve und von der Rock-AG der Realschule. Zwei Tage haben die Abschlussschüler jetzt Zeit die Farben aus ihrer Kleidung und aus den Haaren zu bekommen. Am Freitag um 15 Uhr findet die große Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe statt.

