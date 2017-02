St. Georgen Beim Kirchturmstreit ist ein Gutachter im Einsatz

Der Rechtsstreit um verpfuschte Kirchturmsanierung der Kirche St. Georg geht bald ins dritte Jahr und derzeit in die nächste Phase. Das Landgericht Konstanz hat einen neutralen Sachverständigen bestellt.

Ins dritte Jahr geht bald der Rechtsstreit um die schadhafte Fassade am Kirchturm der Kirche St Georg. Diese muss, obwohl 2008 aufwändig instandgesetzt, dringend saniert werden. Dass das Bauwerk an der Gerwigstraße alles andere als intakt ist, zeigt das Sicherheitsnetz an der Westseite. Nachdem erste Klinkersteine aus der Fassade brachen und zu Boden fielen, war es 2015 nahezu zeitgleich mit dem Abschluss der Renovierungsarbeiten in und an der Kirche aufgehängt worden.

Seither beschäftigt die Angelegenheit das Landgericht Konstanz. Die Seelsorgeeinheit als Körperschaft des öffentlichen Rechts klagt gegen die Firma, die die Sanierung 2008 durchgeführt hat. Sichtbar war damals schon sehr bald das mängelbehaftete Ergebnis. Die Fassade blühte weiß aus. Entgegen der Aussagen der Firma verschwand dieser Oberflächenbelag keineswegs von selbst. Untersuchungen zeigten, dass bei Niederschlägen Wasser zwischen Betonwand und Klinkerbelag gerät. "Wer ist schuld, wer hätte es besser wissen müssen?", fragt sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Thomas Eisele und deutet auf das verwendete Material, die konzipierte Bauweise und die handwerkliche Ausführung.

Die notwendige Fassadensanierung kann erst begonnen werden, wenn das Ergebnis eines Gutachtens vorliegt, das vom Gericht in Auftrag gegeben wurde. Zudem muss geklärt werden, was aktuell die notwendigen Sanierungsschritte sind. Ein Gutachter aus Köln war Anfang Februar vor Ort und hat sich die Schäden bei einer Besteigung des Turms von innen angesehen. Bei einem zweiten Termin in den nächsten Wochen wird er die Schäden von außen dokumentieren. Derweil verschlimmere sich die Situation in puncto Feuchtigkeit während der erzwungenen Untätigkeit. Immerhin biete das Sicherheitsnetz einen gewissen Feuchtigkeitsschutz, weil er Regen die Klinkerbelang nicht direkt erreicht.

Bei einem optimalen Verlauf des Rechtsstreits könnte eine Sanierungsplanung noch 2017 in Angriff genommen werden, so Eisele optimistisch. Die Kosten sind nur grob schätzbar. Je nach dem, was gemacht werden muss, geht Eisele von 40 000 bis 100 000 Euro aus. Hinzu kommen mögliche Prozess- und Gerichtskosten. Diese sind zunächst das Problem der Seelsorgeeinheit. "Da wir aber die Rückendeckung vom Erzbischöflichen Bauamt haben, ist dieses Risiko ziemlich abgesichert", gibt sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende zuversichtlich.