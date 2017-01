St. Georgen Beim Grünen Gockel geht es um Sparen und Lernen

Wer macht mit, was kostet es und was bringt es: Gemeindediakon Martin Höfflin-Glünkin stellt das kirchliche Umweltmanagement-Programm Grüner Gockel vor.

Herr Höfflin-Glünkin, was macht für Sie das Faszinierende beim Grünen Gockel aus?

Der Grüne Gockel ist ein Umweltmanagement-System. Das ist eine Methode zu schauen, wo wir die Umwelt belasten und wie wir uns in puncto Nachhaltigkeit verbessern können. Das bedeutet, die Umwelt zu schonen und die Energieverbräuche zu reduzieren. Das geht von der Leitung aus, aber es steckt auch der Wunsch dahinter, inwieweit die Gemeindemitglieder ihr Verhalten ändern können.

Wo liegt der ideelle Bereich?

Wir gehen davon aus, dass es einen Schöpfergott gibt, der den ganzen Kosmos geschaffen hat. Ihm gegenüber haben wir eine Verantwortung.

Wer wirkt da mit?

Es gibt einen Arbeitskreis Schöpfung, der sich das Thema zu eigen gemacht hat. Letztlich ist es aber eine Entscheidung des Ältestenkreises, also der Kirchenleitung der Gemeindebezirke. Zehn bis zwölf Personen sind mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt. Es verteilt sich auf mehrere Schultern. Ernst Markgraf aus St. Georgen etwa liest die Zähler ab und ist Mitglied im Bauausschuss. In Tennenbronn übernimmt die Erfassung die Hausmeisterin Anita Aberle-Schwenk. Dort ist auch die Beschaffung der Reinigungsmittel ein großes Thema. Die Sekretärinnen sind ebenfalls interessiert dabei, wenn es um die Papierbeschaffung geht.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Wichtig ist, dass der Entwurf der Umweltleitlinien jetzt in die Kreise geht und eine Rückmeldung bekommt. Erst dann fallen Entscheidungen, im April oder Mai. Einer der nächsten Schritte ist die so genannte Sparflamme. Dieses Konzept der Landeskirche sieht vor, dass ein Energieberater durch die Gebäude geht. Der hat die Zähler erfasst und sich die Flächen angeschaut und wird uns zehn Vorschläge unterbreiten zu energetischen Maßnahmen. Wichtig ist, dass man voneinander und miteinander lernt.

Welche Funktion haben Sie beim Grünen Gockel?

Ich bin der Umweltbeauftragte der Kirchengemeinde und koordiniere das. Als Hauptamtliche ist auch Pfarrerin Interschick stark eingebunden.

Wie oft trifft sich die Gruppe?

Sie trifft sich monatlich. Es wäre schön, wenn noch jemand dazustoßen würde. Es genügt allgemeines Interesse, die tatsächliche Arbeit wäre offen. Willkommen wäre auch jemand, der gut vernetzt ist. Oder Kinder und Jugendliche. Oder eine Erzieherin.

Den Grünen Gockel gibt es seit 2000. Warum hat eine Beteiligung nicht früher geklappt?

Es gab schon mal einen vergeblichen Anlauf. Aber es ist einfach ein großer bürokratischer Aufwand. Man bracht jemand, der es macht. Korrigieren kann man nur, wenn man genau weiß, wo man die Umwelt über die Maße belastet.

Welche Schritte sind jetzt wichtig für die Zertifizierung?

Am wichtigsten ist ein Umweltprogramm. Da geht es darum, anhand einer Checkliste der Landeskirche die Umweltbelastungen aufzustellen. Diese Belastungen werden dann ebenso bewertet wie die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Sinnvoll ist es dann einzeln Punkte wie Heizung, Beleuchtung, oder Papier herauszugreifen, mit Verantwortlichen zu besetzen und anhand einer Skala zu entscheiden, wann man es beginnt.

Wo liegen die Einsparungspotenziale?

Da sind wir ganz am Anfang. Da lässt sich noch nichts sagen. Der Besuch des Energieberaters steht Anfang Februar an. Der nimmt sich viel Zeit bei der Inspektion aller Gebäude und macht uns Vorschläge. Die Kosten trägt die Landeskirche. Die tatsächlichen Vorschläge sind Teil des Umweltprogramms.

Bis zum Zertifikat führen weitere Schritte?

Ja, wenn man das Umweltprogramm beschlossen hat, und die ersten Umsetzungen erfolgen, werden die Daten erfasst. Zudem gibt es Schulungen für die einzelnen Themen wie etwa ökofairsoziale Beschaffung oder Heizung. Es läuft vieles parallel und ist ziemlich umfangreich, wenn man es ernst nimmt.

Wann dürfen Sie sich über das Zertifikat freuen?

Hoffentlich im Sommer 2018. Die Landeskirche sagt, dass es etwa anderthalb Jahre dauert. Alle zwei Jahre muss das Zertifikat dann erneuert werden. Es ist ein Lernen und ein ständiger Verbesserungsprozess.

Gibt es Kontrollen?

Ja, uns erwarten dann regelmäßige Prüfungen. Im Moment werden wir begleitet von Martin Doerries aus Meersburg. Er ist von Beruf Bauamtsleiter und auch in einer Gockelgemeinde engagiert. Dazu kommen sicherheitsrelevante Themen für Kirchengemeinden, also die regelmäßige Überprüfung etwa von Kabeln, Anschlüssen und Fluchtwegen.

Haben Sie in dieser frühen Phase des Themas schon Überraschungen erlebt?

Nein. Die beiden Gemeindebezirke haben aus eigenem Antrieb schon einiges gemacht, auch als es den Grünen Gockel noch nicht gab.

Musste die Gemeinde bereits eigene Mittel einbringen?

Außer der Begleitung des Auditors, die nicht teuer ist, nichts. Fortbildungen übernimmt die Landeskirche. Die Landeskirche stellt uns auch Beratung zur Verfügung und sie erhöht den Zuschuss für Maßnahmen, die der Grüne Gockel beschließt.

Es geht ja nicht nur um das Sparen, sondern auch um ökologisch Neues.

Das liegt hauptsächlich an der Gruppe. Es gibt diesbezüglich noch keine Enscheidungen. Das ist dann eher die Kür neben der Pflicht, die heißt Umweltbelastungen zu reduzieren. Zu sehen gibt es beim Ökumenischen Zentrum schon einen eingesäten Blühstreifen und Hecken, die von Mitgliedern des Arbeitskreises angepflanzt wurden.

Das Projekt bringt aber auch Menschen miteinander in einen Dialog?

Auf jeden Fall. Voneinander und miteinander lernen ist ganz wichtig. Vielleicht lernt man dort noch jemanden kennen, von dem man gar nicht weiß, dass er sich hier engagiert. Wichtig ist, dass der Ältestenkreis das nicht einfach beschließt, sondern, die Gemeindemitglieder sollen sich mit dem Thema beschäftigen und Rückmeldung geben.

Fragen: Jens Wursthorn

Zur Person

Martin Höfflin-Glünkin (61) ist seit drei Jahren als Gemeindediakon in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn tätig. Arbeitsschwerpunkte liegen im Ökumenischen Zentrum und in Tennenbronn. Seine Frau Petra ist in der Jugendhilfe tätig. Sie arbeitet aber noch im Arbeitskreis Schöpfung ehrenamtlich mit. Als Bezirksdiakonin hat sie das Reparatur-Cafe in St. Georgen mit initiiert. (wur)