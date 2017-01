Über 240 Kilometer PS-stark durch den Schwarzwald: Die Winter-Rallye hat beim Restaurant Waldeck Pause gemacht.

Etliche Oldtimerfahrer machten am Samstag Station in Oberkirnach. Die Teilnehmer der Freiburg Schauinsland Klassik Winterrallye gönnten ihren teils leicht betagten Vehikeln beim Restaurant Waldeck eine Verschnaufpause. Die Luft füllte sich mit Benzingeruch, als im Minutentakt ein Fahrzeug nach dem anderen auf den Parkplatz rollte. Darunter Automobile, die das Herz jedes Autoenthusiasten höher schlagen ließen. Vom Renault R4, Baujahr 1971, über Alfa Romeo Giulia, Baujahr 1968 bis zu VW Käfer, Opel Kadett und Porsche, die allesamt ebenfalls mehr als 40 Jahre auf der Karosserie haben, parkten die Fahrzeuge in Reih und Glied.

Drei Stunden zuvor waren die Fahrzeuge in Kirchzarten gestartet. Anders als bei Sportrallyes, bei denen es auf Zeit ankommt, ist bei der Winterrallye mehr oder weniger der Weg das Ziel. "Wir sind ja Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr und müssen uns genau an die Vorschriften halten", erklärt Johannes Bahlsen aus Stuttgart. Damit sich die Teilnehmer an die Verkehrsvorschriften halten, gibt es Zeitkontrollen, die minutiös eingehalten werden müssen. Diese Kontrollen sind so bemessen, dass die Teilnehmer Zeit genug haben, die Landschaft zu genießen.

Und zu genießen gab es viel auf der 240 Kilometer langen Strecke durch den Schwarzwald. "Eigentlich wollten wir Schnee auf der Straße haben, weil sich die Teilnehmer natürlich Sorgen um ihre Fahrzeuge machen, wenn Salz auf der Straße ist", erklärt Karl Wolber, der als Vorsitzender des Freiburger Motorsportclubs die Rallye zusammen mit dem ADAC mit organisiert hat. Das sahen nicht alle Fahrer so streng. "Das ist ein Fahrzeug und kein Stehzeug", meinte einer der Teilnehmer schulterzuckend, während er sein Oldtimerschätzchen mit dem Lappen vom groben Schmutz befreite. Nachdem sich die Fahrer und Beifahrer gestärkt hatten und sich die auf dem Anstieg von Freiburg nach Oberkirnach heiß gewordenen Motoren wieder abgekühlt hatten, setzten die Rallyefahrer ihre Fahrt in Richtung Schluchsee fort.

Einzigartige Tour

Die Freiburg Schauinsland Klassik ist die einzige Winterrallye im Südwesten. Jedes Team besteht aus Fahrer und Beifahrer. Der Beifahrer navigiert den Fahrer anhand einer Karte im Bordbuch auf der Strecke. Größte Herausforderungen sind die Zeitkontrollen und Wertungsprüfungen. Hier müssen die Teilnehmer ihre Zeit minutiös einhalten.