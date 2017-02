St. Georgen Bei der Bergstadt-Reimtime bekommt die Jugend eine Stimme

Warum Selbstgereimtes voll im Trend liegt: Die Macherinnen Lucia Kienzler und Ute Scholz werben für den Welttag der Poesie, der in St. Georgen vielfältig begangen wird.

Gedichtewettbewerb, Trommeln für den Frieden, öffentliches Vorlesen und am Abend die Reim-Time: Gab es so eine verdichtete Literaturveranstaltung schon mal in St. Georgen?

Scholz: Den Welttag der Poesie gab es in dieser Form noch nicht. Es gab 2013 die Aktion "Bücher aus dem Feuer" mit einem angelehnten Ansatz, aber eigentlich nicht vergleichbar.

Wie kam es zur Idee, den Tag mit vier einzelnen Veranstaltungen in die Öffentlichkeit zu rücken?

Scholz: Die Unesco macht verschiedene Vorschläge, diesen Tag zu gestalten. Der Gedichtewettbewerb ist einer davon. Auch das Thema Gewalt und Frieden für die Gedichte und das Trommeln für den Frieden gehören dazu. Die Poetenbühne haben wir uns als Zugabe überlegt. Insgesamt ist das eine lockere Anlehnung an den Unesco-Tag.

In welcher Vorbereitungsphase ist der Tag?

Kienzler: Fast in der Endphase. Es fehlen nur noch Anmeldungen. Bei den Gedichten machen die Schulen gut mit. Di haben das toll aufgegriffen. Wir haben da in beiden Altersklassen gute Rückmeldungen.Scholz: Wie ich zwischenzeitlich erfahren habe, ist das für die Kinder ein Prozess. Gedichte zu schreiben ist das Eine, doch dann mitzumachen ist was ganz Anderes. In der Reimtime haben wir schon Bewerber, ein interessanter Wettbewerb ist auf jeden Fall garantiert. Die Ausschreibungsphase läuft weiter. Da hat mich eine Bewerbung aus Villingen gefreut. "Jetzt traue ich mich", hat ein Mädchen geschrieben. Sie schreibt seit der Grundschule Gedichte. Das Werbematerial für den Wettbewerb ist im Umlauf.

Wer hilft personell und finanziell?

Kienzler: Es sind das die ehrenamtlichen Helfer von der Stadtbibliothek. Davon die acht Lesepaten.Scholz: Das wird das Team vom Theater sein. Wer sich da genau findet, werden wir sehen. Die fachliche Betreuung ist super in der Bibliothek aufgehoben, das Theater steuert das Räumliche und das Organisatorische bei. Das ist eine gute Lösung, wir ergänzen uns da prima. Im Idealfall ergibt sich da noch etwas für die Zukunft. Hauptsponsor ist die Bürgerstiftung St. Georgen, ferner unterstützen die Volksbank und der SÜDKURIER.

Welchen Stellenwert hat die Poesie heute?

Kienzler: Bei den Jungen bis etwa 30 ist das sehr im Kommen. Es gibt eine gut entwickelte Szene, vor allem in Baden-Württemberg. Dort werden selbst verfasste Texte dargeboten.Scholz: Sich poetisch mit einem Thema auseinanderzusetzen gewinnt wieder an Stellenwert. Es gibt auch wieder mehr junge Leute, die ihre Gedanken so ausdrücken oder in eine Struktur bringen. Die Slam-Szene entwickelt sich zudem zusehends.

Ist der Trend zum Gedicht eine Antwort auf die Schnelllebigkeit unserer Zeit?

Kienzler: Das glaube ich nicht. Das ist eher ein Prozess zur Selbstfindung. Niederschreiben hilft der eigenen Entwicklung.Scholz: Slammen ist eine moderne Ausdrucksform, Meinungen zu vielen gesellschaftspolitischen Themen kundzutun und der Obrigkeit in Jugendsprache ans Bein zu treten. Viele junge Kabarettisten heute kommen genau aus dieser Szene.Kienzler: Es gibt der Jugend eine Form. Genau diese Form des sich Mitteilens wollen wir fördern. Zum Beispiel die Gruppe der Wortakrobaten hier in der Bibliothek. Die sind zehn Jahre alt und machen großartige Sachen. Das dürfen wir keinesfalls einschlafen lassen.

Haben Sie selbst auch schon Gedichte geschrieben?

Kienzler: Nein. Ich kann mich aber begeistern für schöne Texte und wenn sie schön performed werden.Scholz: Vielleicht in der Grundschulzeit. In letzter Zeit nicht.

Haben Sie einen Lieblings-Dichter?

Kienzler: Das ist Hermann Hesse. Aber die jungen. Ich habe mir schon viele Slammer angehört und bin beeindruckt. Die sind im Kommen.Scholz: Hermann Hesse und Erich Kästner. Einfach, weil Substanz dahinter steckt. Unglaublich ist es, wenn die erfahrenen Slammer minutenlange Texte nicht ablesen sondern aus dem Kopf rezitieren Ich bin auch ein großer Fan von Hazel Brugger und Christine Prayon alias Birte Schneider, die beide in der Heute-Show auftreten. Beide sind Slammerinnen. Man glaubt nicht, wie viele aus dieser Ecke kommen.

Was ist das Besondere an der Reim-Time?

Scholz: Das Publikum kann entscheiden, wer gewinnt. Mit der Live-Veranstaltung kommen wir dem Wunsch nach, etwas eintrittsfrei für junge Leute zu machen. Es liegt zwar unter der Woche, aber die Uhrzeit ist so, dass auch Neuntklässler aufwärts teilnehmen können. Generell geht es doch darum der Kultur einen Raum zu geben, dass sie sich entwickeln kann.

Wer moderiert den Abend?

Sven Kemmler ist Kabarettist und Poet. Er betreibt mit anderen Künstlern gemeinsam eine Lesbühne und ist als Autor für die Lach- und Schießgesellschaft aktiv. Mit seinem Kabarettprogramm war er vor ein paar Jahren schon in St. Georgen.

Für die Beteiligten ist die Veranstaltung aufregender als andere Formen?

Scholz: Es ist immer tagesformabhängig. Wir freuen uns auf weitere Bewerbungen, damit sich junge Leute trauen.

Das Trommeln und das Vorlesen finden draußen auf dem Marktplatz statt. Gibt es da Schlechtwetteralternativen?

Scholz: Beim Trommeln gibt es wohl keine andere Möglichkeit. Die Trommeln werden sich dann wohl unter die Vordächer auf dem Marktplatz postieren. Die ganze Aktion dauert ja nur etwa eine halbe Stunde. Wir sind auch gespannt, ob in den Schulen zusätzlich Transparente mit Friedensbotschaften entstehen. Bei der Poetenbühne können wir bei ganz üblem Wetter im Foyer der Tourist-Info Zuflucht finden. Wir wollen aber mindestens eine Lautsprecherbox nach draußen legen, damit Passanten mitkriegen, dass hier was los ist.

Ein Tag wie ein Gedicht

Theater im Deutschen Haus und Stadtbibliothek St. Georgen begehen den Welttag der Poesie am 21. März mit mehreren Veranstaltungen. Lucia Kienzler, Leiterin der Stadtbibliothk, und Ute Scholz, Geschäftsführerin des Vereins der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen bereiten den Tag vor.

Gedichtewettbewerb: "Dicht uns was" heißt die Vorgabe unter dem Thema Gewalt und Frieden. Es gibt die Altersgruppen Grundschule (maximal 16 Zeilen) und weiterführende Schule bis 15 Jahre (24 Zeilen). Mail an bibliothek@st-georgen.de, Einsendeschluss ist der 18. Februar.Die besten Gedichte werden am 18. März im SÜDKURIER veröffentlicht, Toppreise sind Karten für den Europapark.

"Dicht uns was" heißt die Vorgabe unter dem Thema Gewalt und Frieden. Es gibt die Altersgruppen Grundschule (maximal 16 Zeilen) und weiterführende Schule bis 15 Jahre (24 Zeilen). Mail an bibliothek@st-georgen.de, Einsendeschluss ist der 18. Februar.Die besten Gedichte werden am 18. März im SÜDKURIER veröffentlicht, Toppreise sind Karten für den Europapark. Laut für den Frieden: Laut für den Frieden heißt am 21. März um 11.30 Uhr das gemeinsame Trommeln von Kindergartenkindern und Grundschülern auf dem Marktplatz. Karlheinz Wagner und Willy Renner, bekannte Perussion-Spezialisten organisieren diesen Programmpunkt.

Laut für den Frieden heißt am 21. März um 11.30 Uhr das gemeinsame Trommeln von Kindergartenkindern und Grundschülern auf dem Marktplatz. Karlheinz Wagner und Willy Renner, bekannte Perussion-Spezialisten organisieren diesen Programmpunkt. Poetenbühne: Eigene und fremde Gedichte werden ab 14 Uhr auf dem Marktplatz verlesen. Eine kurze Anmeldung ist bis 3. März erbeten.

Eigene und fremde Gedichte werden ab 14 Uhr auf dem Marktplatz verlesen. Eine kurze Anmeldung ist bis 3. März erbeten. Bergstadt-Reimtime: Ein Poetry-Slam bei freiem Eintritt ab 19.30 Uhr im Theater im Deutschen Haus beschließt den Welttag. Der Wettbewerb ist ausgeschrieben für alle Baden-Württemberger im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Bis 7. Februar werden unter bibliothek@st-georgen.de Bewerbungen mit einseitigem Probetext und kurzer Personenbeschreibung angenommen. Sieben Slammer treten an, den drei Besten winken Geldpreise. (wur)

