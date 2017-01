StGeorgen Bei J.G.Weisser wurden langjährige Mitarbeiter geehrt

"Wie eine große Familie": Hohe Anerkennung für Leistungskraft der Firma

Firmennamen wie J.G. Weisser tragen zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Stadt St. Georgen bei. Das sagte Bürgermeister Michael Rieger bei der Jubilarfeier für langjährige Mitarbeiter. „Hier hat man das Gefühl, als ob alle eine große Familie wären, wenn die Mitarbeiter stolz vom Unternehmen sprechen“, sagte er bei der Ehrung der elf Mitarbeiter, die seit 25 oder seit 40 Jahren in dem Unternehmen beschäftigt sind. Und, wie es Betriebsratsvorsitzender Harald Schuder ausrechnete, in dieser Zeit 613 000 Sollarbeitsstunden geleistet haben.

Landrat Sven Hinterseh drückte seine Hochachtung für die jahrzehntelange Unternehmenstreue aus. Ein Unternehmen über sechs Generationen hinweg über Höhen und Tiefen hinweg erfolgreich zu halten, erfordere unternehmerische Kraft. „Aber auch Mitarbeiter, ohne deren Fleiß und Tatkraft kein Unternehmen bestehen kann.“

Innovation ist bei J.G. Weisser ständig präsent. Thorsten Rettich von der Geschäftsleitung erläuterte, dass Weisser eine Markteinfühung in einem für das Unternehmen neuen Bereich plane. Die Firma habe ein Verfahren entwickelt, mit dem sich im 3D-Druck Beschichtungstechnik in Metall realisieren lasse.

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Thomas Albiez, dankte der Geschäftsleitung für die Arbeits- und Ausbildungsplätze. Und die Standorttreue. Mit seinen Steuerzahlungen trage das Unternehmen dazu bei, „das die Infrastruktur wächst und gedeiht“. Momentan floriere die Wirtschaft in der Region und „kann vor Kraft kaum gehen“. Es sei jedoch auch wichtig, sich an schlechte Zeiten zu erinnern. „In guten Zeiten können viele regieren, in schlechten Zeiten zeigt sich, wer ein Unternehmen sicher durch die schwere Zeit bringt.“ Ein Auf und Ab, wie es auch J.G. Weisser in seiner 161-jährigen Unternehmensgeschichte immer wieder durchleben musste, brauche eine gute Geschäftsleitung. „Aber auch eine Belegschaft, die dem Unternehmen über Jahrzehnte hinweg die Treue halten.“

Die Senior-Geschäftsführer und Beiräte des Unternehmens, Horst Rettich und Helmut Weisser, erinnerten daran, welche Meilensteine in den beiden Eintrittsjahren der Arbeitsjubilare, 1976 beziehungsweise 1991, weltpolitisch und im Unternehmen gelegt wurden. So stieg die Automobilproduktion Mitte der 1970er Jahre sprunghaft an. 1991 durchlebte das Unternehmen schwere Zeiten, als eine heftige Krise im Werkzeugmaschinenbau begann, die erhebliche Auswirkungen hatte.

Persönliche Perspektive

Die Mitarbeiterehrung wurde durch ein Interview zwischen Geschäftsführer Thorsten Rettich und Oskar Wintermantel aufgelockert. Der Arbeitsjubilar, der seit 40 Jahren im Unternehmen beschäftigt ist, erzählte freimütig, weshalb er 1976 eine Ausbildung zum Maschinenschlosser machte. "Ich wusste nicht, was ich wollte. Ich war mit knapp 16 Jahren zu jung, um eine Berufsentscheidung zu treffen." Drum sei er halt mal zur Postschmiede gegangen. "Heute bin ich immer noch da. Ganz falsch kann es demnach nicht gewesen sein", schmunzelte er. (spr)