St. Georgen Begeisterter Skilangläufer spurt die ersten St. Georgener Loipen

Erst Schneefall, dann klirrende Kälte. Das sind optimale Voraussetzungen, um Skilanglaufloipen zu präparieren. In St. Georgen herrscht jedoch derzeit nicht auf allen Loipentrassen eine ausreichende Schneehöhe von 30 Zentimeter, um das professionelle Loipenspurgerät eines Dienstleisters aus Oberkirnach einzusetzen. Dass trotz geringer Schneehöhe aktuell zumindest ein Teil der St. Georgener Loipen dennoch gespurt sind, dafür sorgt Helmut Wachtelborn. Der begeisterte Skilangläufer bereitet im Auftrag der Stadt ehrenamtlich die Spuren im Schnee mit einem kleinen Fahrzeug vor.

"Es ist verrückt. Wir haben mit rund 62 Kilometer das längste Loipennetz im Ferienland. Aber gleichzeitig auch den wenigsten Schnee", sagt Helmut Wachtelborn. Sobald es die Schneedecke einigermaßen zulässt, setzt sich Wachtelborn auf ein Spezialfahrzeug mit Loipenspureinrichtung, das er leihweise von Sport-Weiß aus Obereschach zur Verfügung gestellt bekommt. Da ein Teil der Loipen durch den Wald führt, wo derzeit nicht ausreichend Schnee liegt, um eine Spur ziehen zu können, hat Wachtelborn die St. Georgener Loipen in verschiedene Prioritäten eingestuft. Zu den Loipen der Priorität eins, also jene, die praktisch ausschließlich über freies Gelände führen und bereits bei geringer Schneedicke gespurt werden können, zählen die Loipe auf der Seebauernhöhe mit klassischer und Skatingspur, die Verbindungsloipe und die Falkenandresenhöhe (klassisch) sowie die Stadionrunde. "Diese Loipen sind derzeit in Betrieb", sagt Wachtelborn.

Zu den Loipen zweiter Priorität gehören die Falkenandresenhöhe (Skating), Hochwaldloipe, Staudenloipe und die Peterzeller Loipe von der Seebauernhöhe her und bis zur Fläche oberhalb der Mühlbachhöfe. Loipen der Priorität drei sind die Brigachloipe und die Peterzeller Loipe ab Peterzell.

Die Loipenarbeit beginnt für Helmut Wachtelborn nicht erst, wenn Schnee liegt. Damit die Skiwege im Winter gut präpariert werden können, ist er schon im Sommer unterwegs. Im vergangenen Jahr habe man die Strecke vom Wagschachenparkplatz zum Wasserreservoir saniert, weil den Skiläufern da aufgrund des Anstiegs immer das Wasser entgegenlief.

"In diesem Jahr haben wir Sumpflöcher aufgekiest und planiert und bei der Falkenandresenhöhe einen Graben neu gezogen, damit das Wasser abfließen kann", beschreibt er die Aufgaben, die er mit der Unterstützung des Bauhofs erledigte. Diese Arbeiten sehen die Langläufer im besten Falle nicht, wenn sie durch eine zugeschneite Landschaft und auf einer wohl präparierten Loipe ihre Runden ziehen.





Je nach Wetterlage bietet Helmut Wachtelborn an diesem Samstag, 14. Januar, um 14 Uhr einen Langlaufkurs für Anfänger auf der Seebauernhöhe an. Anmeldungen telefonisch unter 0 77 24/94 88 60.