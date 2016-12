St. Georgen Beeindruckend: Lichterzauber erhellt die St. Georgener Winternächte

Aufwändige und fantasievolle Weihnachtsbeleuchtung sorgt auch nach den Feiertagen für eine festliche Atmosphäre. Die St. Georgener bringen ihre Häuser und Gärten in der Nacht zum Funkeln.

In der Zeit vor Weihnachten, aber auch zwischen den Jahren strahlen in St. Georgen nicht nur in den Stuben toll geschmückte und festlich beleuchtete Weihnachtsbäume. Auch in der Stadt, an vielen Hausfassaden und in Gärten leuchtet es in diesen Tagen weihnachtlich. Die Beleuchtung verbreitet besinnliche Atmosphäre. Unser Fotograf Roland Sprich hat die schönsten Motive in Bildern festgehalten.