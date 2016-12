St. Georgen Bauhof sorgt für Sicherheit bei Stadtbäumen

Kranke und gefährliche Bäume im Stadtgebiet vom Bauhof gefällt. In einer jährlichen Begutachtung wird jeder Baum kontrolliert, damit sie nicht zur Gefahr werden

St. Georgen – Die zahlreichen Stadtbäume sind derzeit ein Winterprojekt des Bauhofs, solange der Schnee sich noch Zeit lässt. Im gesamten Stadtgebiet werden Bäume gefällt oder die Äste beschnitten. „Das machen wir jetzt über den gesamten Winter, sofern es die Witterungsbedingungen zulassen“, sagt der stellvertretende Bauhofleiter Hanspeter Boye. Für die Baumfällungen gibt es verschiedene Gründe. Zum Teil seien die Bäume krank oder weisen verschiedene Schäden auf, so Boye. Ein Teil der Bäume sei auch zu groß geworden und müsse daher an den Ästen beschnitten und gekürzt werden.

An einigen Straßen sorgen die Bäume auch für Gefahr und müssen deswegen entfernt werden. So beispielsweise an der Luisenstraße, in der es mehrere Wurzelaufwürfe auf dem Gehweg gibt. Das bedeutet, die Baumwurzeln sind bereits so groß gewachsen, dass sie sich auf dem Gehweg durch den Asphalt drücken. Damit stellen sie Stolperfallen für Fußgänger dar, die so stürzen könnten.

Die Stadtbäume sind mittlerweile so zahlreich, dass der Bauhof kaum nachkommt mit der regelmäßigen Pflege. „Es sind so viele Bäume in der Stadt, dass wir zwei bis drei Jahre brauchen, bis alle geschnitten sind. Alle in jedem Jahr schaffen wir nicht“, sagt Hanspeter Boye.

Jährlich wird allerdings der Zustand aller Bäume kontrolliert. Dabei wird geschaut, wie die Bäume gewachsen sind, ob sie eine Baumkrankheit haben oder eine Gefahr darstellen könnten. „Es soll kein Schaden für Menschen und Autos oder Häuser entstehen. Deswegen werden alle Bäume begutachtet und gehandelt, wenn es notwendig ist“, so der stellvertretende Bauhofleiter Boye.

Für sichere Baumfällarbeiten werden die Bäume im Stadtgebiet nicht wie im Forst üblich von unten gefällt, sondern von oben. Mit der Hebebühne können die Mitarbeiter des Bauhofs die einzelnen Äste nach und nach absägen. Die Überreste werden noch vor Ort mit einer Maschine zerkleinert oder abtransportiert und als Brennholz benutzt.

An der Friedrich-Ebert-Straße wurden gestern zwei Bäume vom Bauhof gefällt. Weitere Bäume wurden beschnitten. In den kommenden Wochen wird der Bauhof sich auch um die restlichen Bäume der Stadt kümmern. Falls der Schnee dann doch kommt, ist der Bauhof aber bereits gerüstet. „Der Winter kann kommen“, sagt Boye.

Winterarbeiten Bauhof

Die Baumarbeiten sind aktuell das Hauptprojekt des Bauhofs, während keine Räumungsarbeiten durch den ausbleibenden Schnee nötig sind. Außerdem kümmert sich der Bauhof um Löcher im Straßenbelag und das Austauschen von Schildern. Pflanzarbeiten seien jedoch aufgrund der kalten Nächte mit Frost nicht möglich, berichtet Hanspeter Boye vom Bauhof. (lem)