St. Georgen Basar-Organisatorin Sabrina Bayer: "Die Kinder sind der Antrieb"

Sabrina Bayer vom Elternbeirat des Weidenbächle-Kindergartens spricht über den Spielzeugbasar am Samstag, wofür er Geld bringen soll und das Verhältnis von Beirat und Kindergartenleitung.

Frau Bayer, am Samstag ab 10 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es in der Stadthalle den Kleider- und Spielzeugbasar. Worauf können sich die Besucher freuen?

Zum einen natürlich auf die Stände mit viel Spielzeug und Klamotten. Es gibt alles rund ums Kind bis zum Alter von 16, 17 Jahren. Für die kleinen Besucher gibt es aber noch mehr: Wir machen Flechtfrisuren, es gibt Glitzertattoos und eine Mal-Ecke. Zudem verkaufen wir selbstgebackene Kuchen und Torten, schenken Kaffee aus und damit man auch etwas herzhaftes hat, gibt es Butterbrezeln und gefärbte Eier.

Wofür soll das Geld, das Sie mit Standgebühr und Kuchenverkauf dieses Jahr einnehmen, denn verwendet werden?

Nachdem wir die Einnahmen in den letzten Jahren für kleinere Anschaffungen ausgeben haben, wie etwa neue Babybetten, Lego-Steine oder neue Bücher, weil die alten schon auseinandergefallen sind, machen wir es dieses Jahr anders. Wir sparen auf ein neues Spielgerät für Draußen, mit Wasser und auf dem man klettern kann. Allerdings kostet es rund zwei- bis dreitausend Euro, dafür reichen die Einnahmen aus einem Basar nicht. Sie liegen etwa bei 500 Euro. Deswegen werden wir auch noch den Verdienst von unserem kommenden Frühlingsfest und dem Herbstbasar dazunehmen müssen. Außer es melden sich vielleicht noch Sponsoren oder Spender, die uns das schneller ermöglichen.

Vom Basar profitiert aber nicht nur der Kindergarten, oder?

Nein. Es ist auch für die Käufer eine Gelegenheit, günstig an Markenspielzeug oder -klamotten zu kommen, die man sich neu vielleicht nicht immer leisten kann. Wir haben auch immer Besucher, die finanziell nicht so stark aufgestellt sind und so günstiger an gute Ware kommen. Das ist auch ein Antrieb, es immer wieder zu machen. Generell ist es so, dass Kinder hier immer etwas finden. Meine zwei suchen sich immer so viel heraus, dass wir am Ende mit mehr heimfahren, als wir überhaupt unterbringen können.

Wann haben die Vorbereitungen auf den Basar begonnen?

Rund anderthalb Monate vorher fangen wir immer an, Plakate aufzuhängen und verteilen Listen, in die sich eintragen kann, wer einen Kuchen bringen will. Wir machen das ja zweimal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, ich bin selbst seit vier Jahren dabei, wir wissen also schon gut Bescheid und sind routiniert, was die Organisation angeht.

Dennoch ist damit immer genug Arbeit verbunden. Was ist der Antrieb, sich dennoch wieder und wieder zu beteiligen?

Wir machen das, damit Geld in die Kasse des Kindergartens kommt. Die Kinder sind der Antrieb. Es ist schön zu sehen, wenn etwas dabei rauskommt und sie sich darüber freuen.

Wie viele Verkaufsstände wird es denn geben?

Bis jetzt haben wir 33 Tische belegt, maximal können wir 45 stellen. Man kann sich bis heute Abend noch problemlos bei Rosanna Ubbriaco, Telefonnummer 01 60/97 37 15 33, anmelden.

Bestimmt gibt es auch richtige Stammverkäufer bei dem Markt, oder?

Klar, die kommen dann jedes Jahr und wollen auch immer denselben Platz haben.

Und den bekommen sie dann auch...

...natürlich, wir freuen uns immer, bekannte Gesichter zu sehen.

Wie läuft das Zusammenspiel zwischen ihnen als Elternbeiratsvorsitzenden und dem Leitung des Weidenbächle-Kindergartens generell?

Zunächst einmal bin ich zwar auf dem Papier die Vorsitzende des Beirats, aber eigentlich sind wir 13 Leute alle gleichberechtigt. Ansonsten läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Wir treffen uns alle zwei, drei Monate und besprechen aktuelle Themen. Auch dürfen wir zum Beispiel die Urlaubsplanung des Kindergartens anschauen und unsere Meinung dazu sagen – nicht dass wir daran dann je etwas geändert haben, aber wir hätten zumindest die Möglichkeit.

Zur Person

Die 36-jährige Sabrina Bayer ist Vorsitzende des Elternbeirats des Weidenbächle-Kindergartens. Sie ist in St. Georgen geboren und aufgewachsen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die sechsjährige Aileen geht bereits zu Schule, die vierjährige Milena in den Weidenbächle-Kindergarten. Halbtags arbeitet Bayer als Industriekauffrau. In der Freizeit unternimmt sie viel mit ihrer Familie oder Freunden. (dod)