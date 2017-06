St. Georgen Bagger stürzt in Grube: Fahrer schwer verletzt

Bagger stürzt in Grube: Fahrer schwer verletzt

Ein Bagger ist auf einer Baustelle an der Johann-Sebastian-Bach vier Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Der Baggerführer wurde dabei aus dem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt.

Am Dienstagnachmittag ist auf einer Baustelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein Bagger bei Rohrverlegungsarbeiten in die etwa vier Meter tiefe Baugrube gestürzt. Bei dem Sturz wurde der 57-jährige Baggerführer aus dem Führerhaus geschleudert. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Bagger musste mit einem Kran geborgen werden. Die Klärung der Frage, warum der Bagger abstürzte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.