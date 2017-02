St Georgen Autofahrer übersieht auf der Triberger Straße einen Lastwagen

Beim Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden von etwa 8000 Euro, aber niemand wird verletzt.

Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag einen Unfall im Bereich der Triberger Straße verursacht. Der Mann wollte mit seinem Auto von dem Brudermoos-Parkplatz in Richtung Villingen abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen herannahenden Lastwagen aus Richtung Triberg, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nicht verletzt.