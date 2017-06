vor 43 Minuten Werner Müller St. Georgen Ausstellungsraum für Global Forest und Dual Sessions wird vorbereitet

In der Bergstadt entsteht derzeit die Ausstellung Global Forest 2017. In den Räumen Friedrichstraße 5a und im ehemaligen Kundo-Werk an der Bahnhofstraße 8. Vor Ort sind Stephan Peltzer und Norman Müller damit beschäftigt, die Ausstellungsräume und die Vernissage vorzubereiten.