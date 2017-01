St. Georgen Ausschuss gibt Okay: Uhrenladen wird zur Shisha-Bar

Ausschuss gibt Okay: Uhrenladen wird zur Shisha-Bar

Aus einem ehemaligen Uhrengeschäft an der Bundesstraße soll eine Shisha-Bar werden. Der Technische Ausschuss hat dazu in seiner Sitzung sein Einvernehmen gegeben.

Einzig Hansjörg Staiger (SPD) verwehrte sich dagegen. "Das ist nicht in meinem Sinne." Er erinnerte daran, dass erst vor knapp einem Jahr eine Shisha-Bar in der Stadtmitte ein unrühmliches Ende gefunden hat.

Dort entdeckten Beamte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt, dass der damalige Betreiber gegen das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz verstoßen hatte. Offenbar wurden auch andere als die zur Verwendung in Wasserpfeifen vorgesehenen Substanzen geraucht. Bürgermeister Michael Rieger sagte in der Sitzung des Technischen Ausschusses, dass eine Shisha-Bar grundsätzlich unverfänglich sei.

Shisha-Bars erleben seit einigen Jahren einen Boom. In den Bars mit vorzugsweise orientalischem Ambiente rauchen die Gäste in geselliger Runde Wasserpfeife. In Shisha-Bars werden meist keine alkoholischen Getränke, sondern Tees ausgeschenkt.

Wasserpfeife/Shisha: Gezogen wird von den Konsumenten an Schläuchen, der durch den erhitzten und aromatisierten Tabak entstehende Rauch wird dabei durch einen mit Wasser gefüllten Glaskolben geführt, wodurch sich der Rauch abkühlt.