St. Georgen Ausbildungsmesse gibt Tipps für Berufsanfänger

In St. Georgen findet am Freitag, 23. Juni, von 9 bis 17 Uhr die Berufs- und Ausbildungsmesse BAM statt. 31 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Gesundheit und Dienstleistung präsentieren sich Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Arbeitssuchenden und stellen ihre Arbeits- und Studienplätze vor. Der Eintritt ist frei.

In Deutschland gibt es rund 350 verschiedene Ausbildungsberufe. Sich hier für den passenden zu entscheiden, ist keine einfache Aufgabe. Schließlich werden hier im besten Fall die Weichen für das künftige Berufsleben gestellt. Bei der BAM haben Berufsanfänger die Möglichkeit, sich über die Vielfalt von Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren und verschiedene Berufsfelder direkt miteinander zu vergleichen. Zudem können die Jugendlichen häufig direkt mit den Personalchefs in Kontakt treten. Die Messe bietet die Möglichkeit, das Wunschunternehmen direkt anzusteuern und sich persönlich vorzustellen. Die Erfahrung beweist: Gespräche an den Messeständen zeigen immer wieder Möglichkeiten auf, die es bei einer schriftlichen Bewerbung nicht gegeben hätte.

Die BAM ist aber nicht nur eine Messe für angehende Berufsanfänger. Zwar lernen hier in erster Linie Schüler unterschiedliche Berufsfelder kennen und können erste Kontakte zu Ausbildungsberufen herstellen, sich über Anforderungen informieren und sich nach Ausbildungs- oder Praktikumsplätzen erkundigen. Die Messe bietet aber auch Abiturienten und Studierenden wertvolle Informationen. Abiturienten haben hier die Chance, Hochschulen, Akademien, Studiengänge, internationale Abschlüsse und auch Alternativen zum Studium unter die Lupe zu nehmen. Wer sich bereits für ein Studium entschieden hat, kann auf der BAM auch Karrierewege ausloten.

Auf der BAM präsentieren verschiedene Unternehmen auch ihre aktuellen Stellenangebote. Der Fachkräftemangel ist bei vielen Unternehmen inzwischen ein großes Thema. Zudem ist die Agentur für Arbeit mit einer Datenbank vertreten. Und bei der Industrie- und Handelskammer können sich Besucher über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen informieren.

Die Berufs- und Ausbildungsmesse ist am Vormittag für Schulkassen geöffnet. Am Nachmittag ist die BAM für alle interessierten Besucher geöffnet. Hier können sich auch Eltern über die einzelnen Unternehmen informieren. (spr)

Die Anbieter

Folgende Unternehmen sind bei der Berufsausbildungsmesse BAM in St. Georgen vertreten: Die Aussteller sind: A. Maier Präzision, Agentur für Arbeit Rottweil- Villingen-Schwenningen, AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Bundeswehr Donaueschingen Karriereberatung, DB Netz, Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, EBM-Papst St. Georgen, EGT Unternehmensgruppe, Evangelische Altenhilfe St. Georgen, Finanzamt Villingen-Schwenningen, Gerland, Handwerkskammer Konstanz, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, J.G. Weisser Söhne, Kaiser GmbH Stuckateurbetrieb, Lehmann Holzbau, Polizeipräsidium Tuttlingen, Robert-Gerwig-Schule Furtwangen, Schmidt Technology, Schulnetzwerk St. Georgen, Schunk Electronic Solutions, Schwarzwald-Baar Klinikum Pflegeschule, Schwarzwälder Holzbau, Sortimat Handling Systems, Sparkasse Schwarzwald-Baar, Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen, Stadt St. Georgen, Studio be, SV Sparkassen Versicherungen, Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, Zinzendorfschulen Königsfeld. (spr)