St. Georgen Ausbildungsmesse: Aktionen locken Jugendliche an Stände

Die Ausbildungsmesse in der St. Georgener Stadthalle ist vormittags gut besucht. Am Nachmittag nimmt der Andrang dann deutlich ab.

Fotoboxen, Zuckerwatte, 3D-Drucker, Geschicklichkeits- und Gewinnspiele: Die Aussteller der Berufs- und Ausbildungsmesse (Bam) fuhren gestern wirklich einiges auf, um Jugendliche an ihren Stand zu locken. Das Angebot an Verlockungen, das die Stände erbrachten, zeigt sinnbildlich: Es ist schwierig geworden, Jugendliche zu den Betrieben der Region zu holen. "Wir haben eine gute Infrastruktur – aber ohne euch, den qualifizierten Nachwuchs, bringt das alles nichts", richtete Bürgermeister Michael Rieger bei der Begrüßung seine Worte in Richtung der anwesenden Schüler.

Die Fachkräfte der Zukunft konnten sich an 31 Ständen darüber informieren, wie sie hier vor Ort nach der Schule weiter machen können. "Es kommen auch immer wieder Anfragen von Unternehmen von außerorts, ob sie an der Messe teilnehmen können", sagte Rieger, "aber wir schieben dem soweit es geht einen Riegel vor." Die Bam solle eben vor allem den lokalen Unternehmen eine Plattform geben.

Vormittags liefen schubweise Schulklassen durch die von zwei Tagen auf einen Tag verkürzte Messe. Dabei waren unter anderem auch die Realschülerinnen Nele Thomas und Jennifer Kurz. Beide wissen schon, dass sie in Richtung Soziales gehen wollen. "An den entsprechenden Ständen haben wir jetzt nochmal hilfreiche genauere Infos bekommen", sagte Thomas. "Schulen, AOK und Bundeswehr", zählte sie ihre Stationen auf, "aber Bundeswehr nur für den Freund." Zehntklässler Simon Kessler weiß schon, dass er später in Richtung Informatik gehen will. Für den Gymnasiast gab es auf der Messe dafür wenig neue Informationen – da man überall etwas machen konnte, gefiel ihm die Messe dennoch.

Von 10 bis etwa 12.30 Uhr, da waren sich mehrere befragte Aussteller einig, fand die Messe durch die vielen Schulklasse eine gute Resonanz. Danach ließ der Andrang spürbar nach. Vermutlich zog doch der ein oder andere bei schwülwarmen Temperaturen den Klosterweiher der Stadthalle vor. Die Hoffnung der Stadt und der Aussteller, durch die Verkürzung auf einen Tag den Freitagnachmittag zu beleben, sollte sich zumindest an diesem Tag also nicht erfüllen. Generell unzufrieden waren die Aussteller aber nicht, fast alle konnten auf gute Gespräche mit einzelnen Interessenten blicken. Die Jugendlichen verließen die Halle ohnehin meist zufrieden – egal, ob das an gewonnenen Erkenntnissen oder an den abgestaubten Werbegeschenken lag.