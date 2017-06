St. Georgen Ausbaumanager-Azubi Lukas König: Nicht einfach nur Fassaden verputzen

Lukas König lernt beim Stuckateurbetrieb Kaiser als Ausbaumanager. Ein Abitur ist Vorausetzung für eine Bewerbung. Die vielfältige Ausbildung hat fordernde Inhalte.

Restaurierungsarbeiten an Denkmälern und der Fassade von Schloss Meersburg, Stuckbaustellen in Villen oder auch klassische Verputzarbeiten an Hausfassaden: Wenn Lukas König von seinem Ausbildungsalltag erzählt, klingt das ziemlich abwechslungsreich. Beim Stuckateurbetrieb Kaiser mit Sitz in Triberg und Filiale in St. Georgen wird er zum Ausbaumanager ausgebildet. Dahinter verbirgt sich eine fordernde Ausbildung, für die das Abitur Voraussetzung ist und die viele verschiedene Bestandteile hat.

"In den dreieinhalb Jahren macht man den Stuckateursgeselle und auch gleich den Meister, wird zertifizierter Energieberater und lernt, leichte Statik zu berechnen", zählt König auf. Der 20-Jährige befindet sich im dritten Lehrjahr, langweilig wird ihm dabei selten: "Es gibt eigentlich keine Woche, in der ich jeden Tag dasselbe mache", so König. Genau das macht ihm auch Spaß an seiner Ausbildung, zudem schätzt er die Arbeit im Team. Was man als potenzieller Ausbaumanager neben einem Abitur mitbringen sollte, umreißt er so: "Natürlich handwerkliche Begabung, logisches Denken, aber auch Fitness und eine gewisse Kreativität, um etwa mal ein Stuckprofil zu entwerfen", erklärt er. Wer das alles erfüllt, kann auch ohne Abitur einen Weg in das Stuckateurs-Handwerk finden: "Man bildet hier auch Stuckateursgesellen aus, diese dreijährige Ausbildung geht auch mit Realschul- oder einem guten Hauptschulabschluss", erklärt König.

Dem angehenden Ausbaumanager selbst merkt man die Faszination für seine Ausbildung an, wenn er von seinem Interesse an gesundem Wohnen und "rein mineralischen Sumpfkalkputzen" erzählt. Diese Faszination ist ihm teilweise aber auch schon in die Wiege gelegt: Seine Eltern betreiben in Bad Herrenalb selbst einen Baubetrieb, die Lehre wollte er aber gezielt außerhalb machen. Nach seiner Ausbildung möchte er studieren: "Man könnte sich den Abschluss dabei auch anrechnen lassen und so etwas Studienzeit sparen", sagt er.

Ausbildungsserie

Ob Verfahrensmechaniker, Holzbauer oder dualer Student: Vor der St. Georgener Berufs- und Ausbildungsmesse am 23. Juni stellt der SÜDKURIER in einer kleinen Serie Azubis der teilnehmenden Betriebe vor. (dod)

31 Aussteller, unzählige Möglichkeiten bei Berufs- und Ausbildungsmesse

Vielleicht war es noch nie so leicht, als junger Mensch einen Ausbildungsplatz zu finden. Das Angebot an verschiedenen Karrierewegen ist riesig und viele Betriebe haben Probleme, ihre Stellen besetzt zu bekommen. Andererseits gilt eben nicht nur sprichwörtlich: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Berufs- und Ausbildungs-Messe (BAM), die die Stadt am 23. Juni von 9 bis 17 Uhr veranstaltet, will hier eine Entscheidungshilfe bieten.

In der Stadthalle präsentieren 31 Unternehmen das Ausbildungsangebot, das die Bergstadt zu bieten hat. Die früher zweitägige Messe ist damit auf einen zweigeteilten Tag verschmolzen: Vormittags besuchen zahlreiche Schulklassen die Messe, am Nachmittag stehen die Aussteller den Fragen der Jugendlichen und Eltern zur Verfügung.

Jugendliche können sich bei der Messe informieren, welche Berufe für sie infrage kommen, was die Ausbildungsbetriebe von ihnen erwarten und was sie zu bieten haben. Im Vordergrund steht auch die Vermittlung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen. Die Firmen können ihre freien Ausbildungsplätze bei der Messe bewerben und ebenso können die Interessierten ihre Bewerbungen direkt bei Unternehmen abgeben.

Informationen zur Messe gibt es im Internet unter www.st-georgen.de/BAM