St. Georgen Aus Langenschiltach nach Swetlowodsk: Ein Lastwagen bewirkt viel Gutes

Gisela Götz organisiert Transport in die Ukraine. Seit mehr als 30 Jahren ist die Langenschiltacherin engagiert.

Peter und Dima rollen mit einem Lastwagen mit ukrainischem Kennzeichen vor. Es ist bereits seit vielen Jahren das selbe Prinzip und doch ist es für die Organisatorin Gisela Götz aus Langenschiltach immer wieder eine Freude, wenn in der Vorbereitung alles reibungslos gelaufen ist. Seit mehr als 30 Jahren organisiert sie Hilfstransporte in das ukrainische Swetlowodsk, die dort sehr viel Gutes bewirken. Die beiden Ukrainer Peter und Dima, die in Langenschiltach schon alte Bekannte sind, werden den Transport an den Zielort steuern – unter anderem durch Polen und über mehr als 2000 Kilometer weit. Vorher aber verbringen sie ein Wochenende voller Gastfreundschaft im Schwarzwald.

Auch in diesem Jahr ist es wieder ein Lastwagen mit 96 Kubikmetern Ladefläche, die vollgepackt werden müssen. Dazu halfen am Freitag alle mit. Leichte Hektik herrscht am Nachmittag, als die vielen Helfer eintreffen und genaue Anweisungen bekommen. Jeder Karton und jedes Möbelstück ist genau markiert, damit sie ihren Platz finden. Auch Gisela Götz ist mit vollem Einsatz dabei, denn die Aktion ist ihr über die vielen Jahre sehr ans Herz gewachsen. Ein bisschen froh ist die Familie aber doch, dass die vielen Kartons jetzt verladen werden und nicht mehr, wie in den letzten Wochen, im ganzen Haus verteilt sind und das eigene Büro als solches eigentlich kaum mehr erkennbar war.

Jedes Jahr organisiert Gisela Götz den Transport, immer im März sammelt sie dafür Spenden. Pro Karton bringen alle auch noch drei Euro mit, für den Transport. Denn der ist, abgesehen von der weiten Strecke, auch wegen der vielen Zollvorschriften kompliziert. Vom Zoll wird der Lastwagen in Deutschland verplombt, dann mit vielen Papieren in die Ukraine gesteuert und auch dort wieder vom Zoll in Empfang genommen.

Ein großer Aufwand, der sich aber auf jeden Fall lohnt. Gisela Götz erzählt, dass auch durch die Situation in der Ostukraine viel Hilfe benötigt wird, denn aus den Gebieten gebe es viele Flüchtlingen. Auch in Richtung der Region um Swetlowodsk, wo die Hilfe aus Langenschiltach erwartet wird.