St. Georgen Aufregung am Bundeswehrstand: "Antimilitaristen aus VS" stören Ausbildungsmesse in St. Georgen

Aufregung am Bundeswehrstand: "Antimilitaristen aus VS" stören Ausbildungsmesse in St. Georgen

Mit Transparenten, Flugzettel und Megafon haben "Antimilitaristen" die Berufs- und Ausbildungsmesse in St. Georgen gestört. Mit Video!

Auf der Berufs- und Ausbildungmesse in der St. Georgener Stadthalle ist es am Freitagvormittag zu einem Zwischenfall gekommen. Selbst ernannte "Antimilitaristen aus VS" rollten vor dem Bundeswehr-Stand ein Plakat aus und versuchten per Megafon eine spontane Kundgebung zu veranstalten.





Zudem verteilten sie Flugzettel mit Parolen gegen die Bundeswehr. Der Versuch der dreiköpfigen Gruppe scheiterte binnen kurzer Zeit, die Polizei erteilte ihnen Hausverbot und führte sie aus der Halle.Die zwei Bundeswehr-Bediensteten blieben an ihrem Stand ganz ruhig. Öffentlich zu dem Vorfall äußern wollte sie sich nicht.