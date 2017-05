vor 4 Stunden Roland Sprich St. Georgen Aufmerksame Nachbarn bewahren Mann vor Erstickungstod

Sein tiefer Schlaf hat einem Bewohner in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz in St. Georgen am späten Dienstagabend beinahe das Leben gekostet. Anwohner bemerkten gegen 22 Uhr, dass mehrere Rauchwarnmelder in der Nachbarwohnung anschlugen.