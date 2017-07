St. Georgen Auf der Spur eines gefürchteten Waldschädlings

Vermehrter Auftrittdes BorkenkäfersUnterwegs im Stadtwald mit Förster Thomas Leser

St. Georgen – Er ist klein, fast nicht zu sehen und ein Waldschädling, der es in sich hat: Der Fichtenborkenkäfer aus der Unterfamilie der Rüsselkäfer. Der Käfer ist auch unter dem Namen Buchdrucker bekannt. Wie es der Name schon sagt, ist sein bevorzugter Aufenthaltsort zwischen Rinde und Stamm der Fichte. So gilt er als ein bedeutender Forstschädling. Bei einem Gang durch den Stadtwald St. Georgen erklärt Förster Thomas Leser, wo der Käfer derzeit auftritt und welchen Schaden er verursachen und welche Abwehrmaßnahmen zu treffen sind.

Forstschädling: Besonders in Jahren der Massenvermehrung treten Schäden am Forst auf. Wenig bekannt ist, dass es in Europa etwa 154 und weltweit bis zu 5000 Arten des Schädlings gibt. Die Borkenkäfer lassen sich nach Rinden- und Holzbrütern unterscheiden. Der Borkenkäfer ist vor allem Sekundärschädling, was bedeutet, dass betroffenes Holz an Wert verliert.

Bereits im Frühjahr, wenn sich die Temperaturen erwärmen, wird der Borkenkäfer aktiv. Umso höher die Temperatur, umso eher kann es zu einer dritten Käfergeneration kommen, sagt Thomas Leser. Ab da wird der Käfer zum Primärschädling. Die Population vermehrt sich dann um ein Tausendfaches, weiß Förster Leser. Einzig kältere Temperaturen im April helfen, die Entwicklung einzuschränken. Käferarten: Die Rindenbrüter unterscheiden sich nach den von ihnen bevorzugten Baumarten. Der Buchdrucker, lateinisch Ips typographus, bevorzugt die Fichte. Legt dort zwischen Rinde und Stamm das Brutgelege an. Die Ansicht der Larvengänge gleicht geschnittenen Lettern, daher der Name Buchdrucker. Der Kupferstecher, lateinisch Pityogenes chalcographus, befällt ebenfalls die Fichte. Der Große- und Kleine Waldgärtner ist in Kieferbeständen zu finden. Dazu gibt es den Eichensplintkäfer und den Buchenborkenkäfer. Von diesen werden nach dem Käfer benannte Baumarten befallen.

Im Schwarzwald ist der hauptsächliche Wirtsbaum die Fichte. Ein Borkenkäfer allein kann allerdings einen Baum nicht zum Absterben bringen. Hierzu bedarf es konzentrierten Befalls durch zahlreiche Käfer. Brutablage: Der Borkenkäfer riecht, wenn ein Baum unter Stress steht oder kränkelt. Vor allem große Hitze und anhaltende Trockenheit oder Sonneneinstrahlung am Waldtrauf wirkt sich auf die Fichte aus. Der Baum wird dann angeflogen. Es folgt das Einfressen zum Anlegen der Brutsystemanlage. In die Rammelkammer, welche sich im Zentrum befindet, werden die Weibchen zur Begattung gelockt. Vom Weibchen werden die seitlichen Muttergänge angelegt und es entsteht das typische Gangmuster. Bei günstiger Witterung kann der Käfer bis zu drei Kilometer weit fliegen.

Schutzmaßnahmen

Waldbesitzer sind dazu angehalten, Ausschau nach befallenen Bäumen zu halten. Der Baum kann sich durch vermehrten Harzfluss gegenüber dem Käfer wehren. Ist die Krone noch grün und die Rinde am Baum, jedoch braunes Bohrmehl zu finden, befindet sich der Käfer im Entwicklungsstadium. Nun heißt es schnell handeln. Feucht-warme Witterung kann zu Pilzbildung führen und die Brut kann dadurch absterben. Der Specht, so er einen befallenen Baum findet, ist ein natürlicher Feind des Borkenkäfers. (wm)