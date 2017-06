vor 2 Stunden Jens Wursthorn Exklusiv St. Georgen Auf dem Weg zu unserem Quartier

Das Familienzentrum Weidenbächle ist vom Namen her noch nicht so bekannt, seine Bedeutung für Integration und Zusammenwachsen aber umso größer, findet SÜDKURIR-Redakteur Jens Wursthorn in seinem Kommentar.