St. Georgen Audifahrer kommt zwischen St. Georgen und Langenschiltach von der Fahrbahn ab

Gegen ein Uhr in der Frühe ist am Donnerstag ein 61 Jahre alter Audifahrer auf der L 175 zwischen Langenschiltach und St. Georgen von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer war von Langenschiltach in Richtung St. Georgen unterwegs, als er auf Höhe der Einfahrt Grünbronn zu weit nach rechts kam und anschließend in die neben der Straße angebrachten Leitplanken krachte. An seinem Fahrzeug sowie an den Schutzplanken entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.