Audi-Fahrer gerät auf der B 33 in den Gegenverkehr

20-Jähriger stößt mit Lastwagenanhänger zusammen und wird leicht verletzt. Mehr als 20000 Euro Schaden, Straße gesperrt

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer ist am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 33 in Richtung St. Georgen kurz vor der Sommerau in einer Rechtskurve ins Rutschen gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens zusammen. Dabei wurde der 20-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An seinem Audi entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, am Anhänger des Lastwagens ein solcher von 7000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Audi. Während der Unfallaufnahme und der folgenden Räumungsarbeiten musste die B 33 zwischen Triberg und St. Georgen für etwa eine Stunde gesperrt werden.