Schramberg Attacke am Mohrenbrunnen: Motiv ist weiter unklar

Attacke am Mohrenbrunnen: Motiv ist weiter unklar

Auch eine Woche nach einem versuchten Tötungsdelikt, wie es die Staatsanwaltschaft nennt, sind die Hintergründe unklar. Sicher ist nur dass bei einem Streit ein 36-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Zwei Tatverdächtige habe die Polizei festnehmen können.

Ein 18-Jähriger und ein 23-Jähriger sitzen in Untersuchungshaft, nach einem dritten werde noch gesucht, so Staatsanwalt Frank Grundke auf Nachfrage. Ob dieser an der Tat beteiligt war, sei aber noch nicht sicher. Als Tatwaffe sei ein Messer verwendet worden, "möglicherweise auch eine Eisenstange."

Staatsanwaltschaft und Polizei gingen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochnachmittag. Nach wie vor im Dunkeln tappt die Polizei, warum es zu dem Streit gekommen war. Allerdings soll es zwischen den Beteiligten Vorbeziehungen geben. Auch seien die Tatwerkzeuge bislang noch nicht sichergestellt worden,

Um die Tat aufklären zu können, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere das Messer und die Eisenstange sind wichtig: "Möglicherweise wurden diese von den Tatbeteiligten im Bereich der Innenstadt weggeworfen", heißt es in der Mitteilung. Zeugen, die den lautstarken Vorfall beobachtet haben oder die mögliche Tatwerkzeuge aufgefunden haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Rottweil, Telefon 07 41/47 70 oder dem Polizeirevier Schramberg, Telefon 0 74 22/2 70 10 in Verbindung zu setzen.