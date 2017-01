StGeorgen Asterix lehrt Schülern Mut und Werte

Der kleine Gallier und sein dicker Kumpel kehren bei den Grundschülern in St. Georgen ein – diese erleben ein 13-wöchiges Projekt mit einem Comic-Thema

St. Georgen – Vier Schüler der Fachschule für Sozialwesen an den Zinzendorfschulen in Königsfeld tauchen in den kommenden Wochen in die Welt der berühmten Comicfiguren Asterix und Obelix ein – aus beruflichen Gründen. Die angehenden Jugend- und Heimerzieher haben die beiden bekannten Protagonisten aus dem kleinen gallischen Dorf als Thema für eine 13-wöchige Projektarbeit mit Grundschülern gewählt.

Jeden Dienstag verwandelt sich das so das St. Georgener Jugendhaus am Sommerrain in das kleine gallische Dorf, in dem Asterix und Obelix spannende Abenteuer erleben. Genauso ergeht es den 24 Grundschülern der Rupertsbergschule. "Asterix und Obelix kennen wir aus unserer eigenen Kindheit. Und die beiden Figuren sind auch bei den Kindern heute bekannt", erklärt Arne Busch. Er ist einer der vier Schüler. Zusammen mit Lena Zelano, Jessica Kopp und Chris Lachenmaier werden sie in den kommenden Wochen mit den Zweit- bis Viertklässlern Spiele machen, basteln, eine gallische Olympiade veranstalten und vieles mehr.

Hinter der Wahl der beiden ungleichen Freunde, dem pfiffigen Asterix und seinem schwerfälligen Freund Obelix, steht aber mehr als die pure Bekanntheit. "Asterix und Obelix vermitteln Werte. Sie stehen für Freundschaft, Gemeinschaft, Mut, Loyalität und Abenteuer", zählt Lena Zelano auf. Auch diese Werte und Prinzipien sollen den Projektteilnehmern vermittelt werden.

Das Grundanliegen der vier Schüler der Fachschule für Sozialwesen war es, ein freizeitpädagogisches Angebot zu entwickeln, das einen Ausgleich zum Schulalltag bietet. Dass die Idee, sich hierzu auf die Spuren von Asterix und Obelix zu begeben, bei den Schülern ankam, zeigt sich an der Resonanz. "Wegen des Betreuungsschlüssels konnten wir nur 24 Kinder für das Projekt aufnehmen. Wir mussten etlichen Kindern absagen", bedauert Arne Busch.

Nachdem die Kinder an den ersten Nachmittagen ein eigenes Asterix-Lied einstudierten und sich bei lustigen Spielen kennenlernten, wurden bislang auch schon eigene T-Shirts mit Asterix-Motiven im Kartoffeldruck hergestellt. Gestern begaben sich die Kinder auf die Spuren von Asterix und Obelix in Rom. "Rom ist ziemlich weit weg und da bekommt man unterwegs Hunger", leitete Chris Lachenmaier die bevorstehende Aufgabe des Nachmittags ein. Gemeinsam schnippelten und kochten die Kinder einen römischen Kartoffeleintopf, den sich die Beteiligten am Ende schmecken ließen.

Das Abenteuer geht weiter

An den kommenden Dienstagen werden die Kinder weiter auf den Spuren von Asterix und Obelix wandeln und dabei wie ihre Helden spannende Abenteuer erleben. Unter anderem werden sie Hinkelsteine basteln, Obelixschneemänner bauen und einen Zaubertrank herstellen. Das Projekt dauert bis Ende April. (spr)