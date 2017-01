Trotz vieler erkälteter Menschen – die Apotheker winken ab. Alles noch im Rahmen, so die Experten.

St. Georgen (esp) Winterzeit ist Erkältungszeit. Das bestätigten die St. Georgener Apotheken. Sobald die Temperaturen sinken und der erste Schnee fällt, steige das Risiko, morgens mit Halsschmerzen und laufender Nase aufzuwachen. In der Sankt-Georgs-Apotheke kämen laut der pharmazeutisch technischen Assistentin Elvira Lemke schon seit Oktober vermehrt Kunden mit Erkältungsbeschwerden. „Derzeit kann man von einer Erkältungswelle sprechen“ bestätigte Lemke. Das Aufhalten in geschlossenen Räumen und die kühleren Temperaturen während der Winterzeit würden das Infektionsrisiko deutlich erhöhen. Typische Erkältungssymptome seien Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit und Gliederschmerzen. Nicht sofort suche man bei solchen Beschwerden einen Arzt auf: „Oftmals fragen viele Menschen bei Erkältungsbeschwerden zuerst in den Apotheken um Rat“, so Lemkes Erfahrung. Nach Absprache mit dem Apotheker oder eines pharmazeutisch technischen Assistenten würde entschieden, ob es sinnvoll ist, einen Arzt aufzusuchen oder ob man die Erkältung zunächst selbstständig behandle.

Die Erfahrung, dass bei Erkältungsbeschwerden zunächst in den Apotheken um Rat gefragt wird, sammelte auch Ulrike Birkenstock, pharmazeutisch technische Assistentin der Rathaus-Apotheke. „Wichtig bei der Beratung ist, dass man den Kunden fragt, was er derzeit für Medikamente zu sich nimmt. Je nach Wechselwirkung vertragen sich manche Medikamente nicht“, erklärte Birkenstock. Die Angestellten der Rathaus-Apotheke gäben ihren erkälteten Kunden derzeit meistens Schleimlöser mit nach Hause. Birkenstock sieht die momentane Lage jedoch nicht als Höhepunkt der Erkältungswelle: „Ich denke, die Erkältungswelle wird noch zunehmen. In den kommenden Wochen wird in den Apotheken wahrscheinlich noch mehr los sein, schließlich sind derzeit viele St. Georgener im Urlaub“, so die Angestellte der Rathaus-Apotheke.

Laut Thomas Schöllhorn, Apotheker der Apotheke an der Lorenzkirche, könne man die momentane Lage "noch nicht als Erkältungswelle einstufen". Noch sei die Anzahl der erkälteten Personen in der Norm. Auch in seiner Apotheke suche man zunächst Rat: „Apotheken waren schon immer die erste Anlaufstelle bei leichten Beschwerden. Wenn man sich selbstständig behandeln möchte und man nicht gerade ein verschreibungspflichtiges Medikament braucht, ist es auch sinnvoll, den Apotheker um Rat zu fragen“, erklärte der St. Georgener. Bei starken Beschwerden solle man aber einen Arzt aufsuchen.