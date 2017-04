St. Georgen Antonia Musacchio-Torzilli wird Integrationsbeauftragte der Stadt

Das Land unterstützt die Flüchtlingsarbeit mit einer Förderung. Die neue Stelle soll das bestehende Helfernetz effizienter machen.

Antonia Musacchio-Torzilli wird Integrationsbeauftragte der Stadt St. Georgen. Seit Monaten steht sie für diese Aufgabe bereit, am Freitag kam der offizielle Förderbescheid. Für Bürgermeister Michael Rieger war das eine tolle Nachricht. „Es freut uns, dass wir jetzt offiziell anfangen können“, sagte er auf Nachfrage. Diese Unterstützung habe nicht nur als Entlastung der Stadtkasse Bedeutung, sondern auch als Wertschätzung der Flüchtlingsarbeit. Es habe zwar lange gedauert, meinte er vor dem Hintergrund, dass die Stadt schon im Januar loslegen wollte, doch „es ist ja nie zu spät“, so die Ergänzung.

Bereits im Juli 2016 hatte die Kommune den Antrag gestellt, im Januar sollte es laut seiner Informationen losgehen, sagte Bürgerdienstleiter Markus Esterle. Weder telefonisches Nachhaken in Stuttgart noch ein Gespräch mit dem Integrationsbeauftagten des Landkreises brachten zuletzt Klarheit. Klar ist indes der Stellenzuschnitt der bisherigen Leiterin der Wirkstatt. Sie kümmert sich mit einer halben Stelle um die Flüchtlingsarbeit und reduziert ihre bisherige 50-Prozent-Stelle in der Wirkstatt auf 30 Prozent. Das sei keine Einschränkung, weil schon in der Wirkstatt die Arbeit mit Flüchtlingen einen hohen Anteil hatte und sich nun in die neuen Aufgabe übertragen lasse, meinte Musacchio-Torzilli.

An die Ausgestaltung der Stelle haben die Beteiligten schon Erwartungen. Angestrebt wird eine Entlastung des Rathauses. Die Flüchtlinge bildeten eine Sonderaufgabe, die das Rathaus nicht auf Dauer leisten könne, sagte Esterle. Die Integrationsbeauftragte sei für die Flüchtlinge künftig aber keineswegs die alleinige Anlaufstelle für Probleme im Alltag oder im Kontakt zu Behörden. Wichtiger sei es, das bestehende gute Netzwerk transparenter und effizienter zu machen. So solll Mussachio-Torzilli künftig diejenige sein, die Hilfesuchenden sagen kann, wer die konkreten Ansprechpartner sind. Dazu hält sie engen Kontakt zu Vereinen, Kirchen und Privatleuten.

Ziel soll sein, das Heimischwerden er Flüchtlinge weiter zu befördern. Neben dem Spracherwerb, der sich aus hoffnungsvollen Ansätzen in den Kindergärten schon in den Bereich der Erwachsenen fortsetzt, gehören Beschäftigung und Freizeitgestaltung zu den wichtigen Bausteinen. Das bestehende Gemeinwesen selbst wird von der Integrationsarbeit dabei nicht ausgenommen. "Wir brauchen eine Verständigung darüber, wie wir in der Stadt künftig zusammenleben möchten", so Esterle. Eine Integrations-Fachkraft wäre prädestiniert, diesen Diskussionsfaden in der Hand zu halten.

Flüchtlngsarbeit in St. Georgen: Das kommt vom Land