St. Georgen Anschlussquote erreicht: Der Glasfaserausbau kann beginnen

Dem Glasfaserausbau im Hagenmoos, im ersten Teil von Peterzell und in Teilbereichen im Stadtgebiet steht nichts mehr im Wege. Das ergab die Auszählung der eingegangen Anträge. Die erforderliche Anschlussquote von 50 Prozent wurde laut einer Pressemitteilung der Stadt in allen Bereichen erreicht.

„Ich bin sehr froh darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger die Notwendigkeit des zukunftsfähigen Internets erkannt haben“ gibt Bürgermeister Michael Rieger erleichtert zu. Die Stadt St. Georgen kann durch diesen Ausbau seine Attraktivität für mögliche Neubürger und auch Ansiedlung von neuem Gewerbe weiter ausbauen. „Wir müssen in allen Bereichen konkurrenzfähig bleiben, eine gute Internetverbindung ist in der heutigen Zeit unabdingbar“ so Rieger. Auch der Betreiber des künftigen Glasfasernetzes, die Firma Stiegeler IT aus Schönau, wird sein Angebot noch deutlich aufwerten. Anstelle der bisher versprochenen 50 MBit im Down- und 10 MBit im Upload werden künftig sogar 100 Mbit im Down- und 40 MBit im Upload in Privathaushalten möglich sein. Diese Leistungssteigerung wird zum selben Tarifpreis angeboten. Wer versäumt hat, seine Unterlagen abzugeben, soll sich unverzüglich beim Zweckverband Breitbandversorgung melden. Es werde dann geprüft, ob ein Nachreichen möglich ist, so Stadtsprecherin Andrea Lauble.

Infos auf der Homepage der Stadt, www.st-georgen.de/glasfaserausbau und beim Zweckverband Breitbandversorgung, Telefon 07721/9135769, E-Mail E.Roesgen@Lrasbk.de.