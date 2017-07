Mönchweiler Angler feiern mit vielen Besuchern

Angelverein Mönchweiler besteht seit 50 Jahren. Die Gäste trotzen der kühlen Witterung, die Angler gehen beim Freundschaftsfischen ihrem Hobby nach.

Der Angelverein Mönchweiler feierte am Wochenende ein zweitägiges Fischerfest am Wolfsteich. Etwas größer als in anderen Jahren fiel das Fest diesmal aus gutem Grund aus. Seit 50 Jahren besteht der Verein in diesem Jahr.

Am Samstagabend läutete der Angelverein sein Fest mit einem zünftigen Fassanstich ein. Obwohl das Fass leichten Widerstand leistete und der gelbe Gerstensaft nicht sofort sprudeln wollte, gelang es den Akteuren um den Vorsitzenden Ingo Uetzfeld keinen einzigen Tropfen zu verschwenden: einmal mehr ein Beispiel der guten Teamarbeit im Angelverein. Gemeinschaftlich mit der Narrenzunft und dem Turnverein Mönchweiler stemmten die Angler an diesem Abend auch die Bewirtung, der trotz der kühlen Witterung zahlreich gekommenen Gäste. Zum Tanz spielte das Fred Berthold Trio und Freunde auf.

Am Sonntag gingen die Angler bereits früh ihrem Kerngeschäft nach. Mehrere Vereine waren zum Freundschaftsfischen an den Wolfteich gekommen. Schon bald öffnete auch der Festbetrieb wieder. Auch am zweiten Festtag trotzen Verein und Besucher der kühlen Witterung. Vor allem zur Mittags- und Nachmittagszeit kamen viele Gäste um sich aus der Festzeltküche verwöhnen zu lassen. Die Fischspezialitäten und der hausgemachte Kartoffelsalat sowie auch die große Kuchentheke lockten einmal mehr beim Fischerhock die Besucher auf den heimeligen Festplatz. Am Nachmittag spielte der Musikverein Mönchweiler auf.