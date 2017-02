St. Georgen Angelverein freut sich über drei neue Mitglieder

Auch wenn das Fischsterben weiter ungeklärt ist: Der Fischbestand in der Brigach erholt sich.

Positive Stimmung herrscht bei den Mitgliedern des St. Georgener Angelvereins. Gleich drei neue Mitglieder wurden bei der Hauptversammlung in die Reihen der aktiven Angler aufgenommen. Somit hat der Verein jetzt 17 Aktive. Noch vor vier Jahren lag die Mitgliederzahl bei grade acht Aktiven.

Zwar ist die Ursache für das Fischsterben im vergangenen Jahr nach wie vor unklar. Doch scheint sich die Brigach zwischen St. Georgen und Stockburg zu erholen. Klaus Lachner informierte, dass keine weiteren toten Fische mehr verzeichnet wurden. Durch ein so genanntes Fisch-Monitoring wird die Wasserqualität seit September überwacht. Die Fische, die in speziellen Fischboxen in der Brigach eingesetzt sind, fühlen sich pudelwohl.

Gleichwohl sind die Angler daran interessiert, die Ursache für das rätselhafte Fischsterben herauszufinden. Mittlerweile konnte Lachner das Gebiet, wo das Fischsterben begann, lokalisieren. In Höhe des städtischen Bauhofs münden zwei Betonröhren in die Brigach. "Hier begann das Fischsterben", ist Lachner sicher. Welche Substanzen von hier aus in den Bach gelangten, ist noch nicht klar. Um das herauszufinden, gab der Verein eine Schlammuntersuchung in Auftrag. Das Ergebnis steht noch aus.

So viele Fische wie noch nie haben die Angler im vergangenen Jahr aus dem Klosterweiher geangelt. Grund ist, dass der Verein eine Reihe neuer, junger Mitglieder hat, die ihrem neuen Hobby ausgiebig frönten. Das Anglerglück war ihnen hold. Sechs Zander, elf Karpfen, 160 Barsche, 665 Rotaugen und 144 Döbel hingen am Angelhaken.

In der Hauptversammlung wurde die Satzung angepasst. Passagen über das Sportfischen als Vereinszweck wurden gestrichen. Künftig liegt der formulierte Schwerpunkt des Vereins auf der Erhaltung und Pflege des Tierbestandes in den gepachteten Gewässern. Bei den Wahlen wurden Mario Strissel als Vizevorsitzender, Waldemar Hermes als Kassierer, Peter Graf als Schriftführer und Ingo Schnettler als Jugendwart im Amt bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Eugen Graf gewählt.