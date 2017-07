St. Georgen Angebote für Ferienjobs: Hier lässt sich Geld verdienen

Viele Firmen in St. Georgen suchen noch Ferienjobber. Schon 15-Jährige können sich etwas dazuverdienen.

Die Sommerferienzeit kann man unter Palmen verbringen, entspannt am Klosterweiher – oder damit, den Kontostand ein bisschen aufzubessern. Der Weg dorthin ist eigentlich ganz leicht: In der Stadt gibt es einige Firmen, die für die kommenden Wochen noch Verstärkung suchen. Ein Überblick.

A. Maier: „Es sind noch genug Plätze frei, Bewerber sollten sich aber beeilen, die Stellen sind immer begehrt", sagt Annette Wiggenhauser, Assistentin der Geschäftsführung. Wer mindestens 15 Jahre alt und Schüler oder Student ist und im Sommmerferien-Zeitraum zwischen 27. Juni und 9. September mindestens drei Wochen arbeiten will, kann sich hier bewerben. Ideal ist zudem Erfahrung als Aushilfe im Produktionsbereich. In den Werken in St. Georgen und Peterzell kann man dann zum Beispiel Montage- und Bedruckanlagen bedienen oder bei Verpackungsarbeiten helfen.

Häseler Metalltechnik: Beim Betrieb in der Industriestraße sind noch einige Ferienjob-Stellen zu besetzen. Im Zeitraum zwischen 1. August und 9. September können Ferienhelfer schon mit zwei Wochen Mindestarbeitszeit anfangen. 15 Jahre alt muss man sein und Schüler oder Student. Bei Häseler wird im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet, 15-Jährige arbeiten nur Frühschicht, bis 18-Jährige Wechselschicht, ab 18 Jahren ist dauerhafte Nachtschicht möglich. Minderjährige erhalten 7 Euro Stundenlohn, Erwachsene 8,85 Euro, bei dauerhafter Nachtschicht rund 11 Euro. Dafür arbeitet man als Produktionshelfer und bestückt zum Beispiel Warenträger mit Metallteilen für die Reinigung.

ebm-papst: Vor Ort sind bereits alle Sommerjobs vergeben. Für Volljährige hat das Unternehmen aber ein spezielles Angebot: Sechs Wochen Aushilfstätigkeit in einem Werk des Unternehmens nahe Budapest. Rund 20 Minuten von der ungarischen Hauptstadt ist der Arbeitsplatz entfernt, an dem man laut des Personalwesens von ebm-papst zur gleichen Bezahlung dieselben Hilfstätigkeiten in der Produktion ausüben würde wie bei einem Ferienjob hier. Dabei muss man zur Arbeit in drei Schichten bereit sein, sonst benötigt man keine speziellen Vorkenntnisse. Hin- und Rückflug, Unterkunft und Verpflegung übernimmt das Unternehmen.

SchunkElectronicSolutions: Grundsätzlich sind hier "Ferienjobs" ganzjährig möglich, jetzt um die Sommerferien herum ist aber der Hauptbedarf, wie Stefanie Albert von Schunk informiert. Ab 16 Jahren kann man bei dem Unternehmen im Hagenmoos arbeiten, die Mindestdauer sind vier Tage, der Regelfall zwei bis acht Wochen. Für Hilfstätigkeiten wie leichte Montagetätigkeiten, Lagertätigkeiten oder Unterstützung des Hausmeisters gibt es 9 Euro auf die Stunde. Je nach Vor- und Ausbildung sind auch andere Aufgaben möglich. "Bald sind alle Ferienjobs vergeben, viele auch an ehemalige Jobber, welche immer wieder zu uns kommen", sagt Albert.

JG Weisser: Das Unternehmen hat noch nicht entschieden, wie viele Ferienjobber es einstellen wird. Wie Jürgen Wehrle infortmiert, wird es aber wohl einige Stellen geben, Bewerbungen dafür gibt es bereits. Eher schwer kommt man hier also an einen Sommer-Job, Wehrle empfiehlt aber, sich einfach initiativ darauf zu bewerben.

Bewerben

Bei allen genannten Firmen findet man auf der jeweiligen Internetseite die entsprechenden Kontaktdaten für eine Bewerbung als Ferienjobber. Wie ausführlich diese auszufallen haben, ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Meist sind aber alle Details auf den jeweiligen Onlineseiten erklärt. (dod)