St. Georgen Am Tag nach der Erstkommunion: Gruppenbild mit Pfarrer

Für 32 Jungen und Mädchen und deren Verwandtschaft war gestern ein wichtiger Tag.

Am Weißen Sonntag feierten 32 junge Katholiken aus der Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn ihre Erstkommunion. Am Montag stellen sich die jungen Christen, die an diesem Tag zum ersten Mal am Abendmahl teilnehmen durften und den Leib Christi in Form einer geweihten Hostie empfangen haben, nach einem Dankgottesdienst zum Gruppenbild mit Pfarrer Paul Dieter Auer (hinten, Mitte) auf. Bild: Roland Sprich