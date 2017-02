St. Georgen Am Ende der Narrenmesse wird Pfarrer Auer politisch

"Es gibt auf der Erde keine besondere Rasse, jeder ist vor Gott absolute Klasse": Etwas holprig, aber mit unmittelbarer Aussagekraft. Auers Predigt krönt einen beeindruckenden Gottesdienst mit den Narren.

Beim Gottesdienst mit den Narren bot die katholische Georgskirche ein farbenfrohes Bild. Nicht nur die Fastnachtsgruppen mit ihren kleinen und großen Narren präsentierten stolz ihr Häs, viele andere Kirchenbesucher waren kostümiert oder trugen zumindest ein neckisches Hütchen. Auch die Lektoren und Kommunionhelfer hatten sich in ein stilvolles Gewand gehüllt, ebenso fast alle Ministranten. Ein Messdiener aus Tennenbronn erschien sogar im Kardinals-Talar. "Den habe ich im Internet bestellt", verriet der 19-jährige Niklas Sitzberger nach dem Gottesdienst.

Schon beim Einzug in die Kirche schallte von der Empore herab ungewöhnliche Musik. Die Bergstadtfetzer umrahmten nach alter Tradition die Messfeier mit flotten Weisen und begleiteten alle Kirchenlieder. Die biblischen Texte waren ebenso geprägt von der Aufforderung zur Freude wie die Lieder. Vor dem Altar lagen verschiedene Masken als Symbol dafür, dass vor Gott keine Masken nötig sind. Auf dieses Thema ging auch Pfarrer Paul Dieter Auer in seiner gereimten Predigt ein. Die Maske passe an Fastnachtstagen immer, aber während des Jahres nie, wie der Geistliche betonte. "Fast jeder von uns, ich wage es zu sagen, wird hin und wieder eine Maske tragen, damit die anderen wunder was denken und ihm die höchste Beachtung schenken", reimte er.

Es sei heuchlerisch, wenn man nicht ehrlich zu seinen Fehlern stehe und den Mitmenschen etwas vorspiele. Dies habe Jesus schon den Pharisäern gesagt. Zum Schluss wurde der Pfarrer politisch und prangerte die Fremdenfeindlichkeit an. "Es gibt auf der Erde keine besondere Rasse, jeder ist vor Gott absolute Klasse", versicherte Auer. Nach dem Gottesdienst trat Corsin Kleiner ans Mikrophon, um der St. Georgener Narrenzunft Fohrebobbele zum 50. Geburtstag zu gratulieren. "Unser Projektchor hat euren Narrenmarsch auf eine CD aufgenommen", freute sich der Pfarrgemeinderat und überreichte die CD Ilona Elsner, der Frau des Zunftmeisters Roland Elsner. Zum Abschluss erklangen fünf Strophen des Fohrebobbele-Liedes und alle klatschten den Takt dazu.