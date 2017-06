St. Georgen Alternative zum Auto  Nahverkehr soll in der Region runder laufen

Das Landratsamt stellt sein geplantes Konzept für 2021 vor. Es kommen nur wenige Zuhörer, die sind aber angetan. Allerdings bemängeln sie zu hohe Fahrpreise.

Der Großteil der Stuhlreihen in der Stadthalle blieb leer: Dabei stellten die Verkehrsdezernentin des Landratsamtes, Barbara Kollmeier, und Nahverkehrsberater Ulrich Grosse am Donnerstag die Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts für den südwestlichen Raum vor. Es ging insbesondere um die Gemeinden St. Georgen, Triberg, Schonach, Schönwald, Furtwangen, Vöhrenbach und Unterkirnach. Nur etwa 25 Zuhörer wollten wissen, wie der öffentliche Nahverkehr in Zukunft optimiert werden soll.

Das geringe Interesse verwunderte Bürgermeister Michael Rieger. "Ich habe mit mehr Interesse gerechnet", sagte er. Er sieht das Verkehrskonzept in guten Händen. Für St. Georgen essenziell sei die Frage, ob der Ringzug kommt. In Abstimmung mit den Stundentaktzeiten der Schwarzwaldbahn und mit zusätzlichen Haltepunkten für Peterzell-Ort, in Höhe Sägewerk und am alten Peterzeller Bahnhof für das Gewerbegebiet Hagenmoos, würde dies nicht nur eine deutliche Aufwertung für den Nahverkehr bedeuten, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Anbindung nach Stuttgart.

Wie Grosse erläuterte, sieht das Konzept vor, mit dem Ringzug von St. Georgen direkt bis nach Rottweil und dort mit einmaligem Umsteigen bis in die Landeshauptstadt fahren zu können. "Dann wäre man in einer Stunde und 45 Minuten in Stuttgart am Flughafen." Das wäre dann eine echte Alternative zum Auto.

Abgesehen vom Ringzug könnte die Versorgung durch den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in St. Georgen noch anderweitig optimiert werden. Eines der Ziele des Nahverkehrskonzepts der Zukunft ist, "dass 95 Prozent aller Einwohner im Schwarzwald-Baar-Kreis an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind", wie Barbara Kollmeier sagte.

Als angeschlossen zählt, wenn die Einwohner maximal 300 Meter zur nächsten Stadtverkehr- beziehungsweise nicht weiter als 500 Meter zur nächsten Regionalverkehr-Haltestelle und höchstens 1000 Meter zum nächsten Bahnhalt laufen müssen. Dies sei in St. Georgen noch nicht in allen Stadtteilen so. Vor allem die Seebauernhöhe, aber beispielsweise auch der Bühl sind derzeit noch von diesem Ziel entfernt. "Dafür gibt es in Stockburg und im Stockwald gefühlt für jedes Haus eine eigene Haltestelle", sagte Ulrich Grosse.

Vom Konzept grundsätzlich begeistert zeigten sich einige Zuhörer. Allerdings bemängelten sie teilweise die Preisgestaltung. "Toll, wenn man das Angebot hat, aber die Auslastung hängt auch am Preis", sagte ein Zuhörer. 4,20 Euro für eine einfache Fahrt von Peterzell nach Villingen sei teuer. Wie Barbara Kollmeier sagte, sei die Tarifgestaltung nicht Teil des Verkehrskonzeptes. Die Preise würden vom Unternehmerverbund der Busunternehmen gestaltet. "Aber klar ist, dass der ÖPNV Monats- und Jahresfahrkarteninhaber lieber hat als Einzelfahrer."

2021

Die Umsetzung des Nahverkehrskonzeptes, das das bisherige, 1999 aufgestellte Konzept ersetzen soll, wird für den Bereich St. Georgen voraussichtlich ab 2021 abgeschlossen sein. (spr)