St. Georgen Altenhilfe kooperiert mit Sharity Online: Ziel sind noch mehr Nachbarschaftshelfer

Die Evangelische Altenhilfe St. Georgen kooperiert mit dem Studentenprojekt Sharity Online. Mit einem Internetangebot will man die Nachbarschaftshilfe ausbauen.

Über 100 Menschen helfen älteren St. Georgenern im Rahmen der Nachbarschaftshilfe der evangelischen Altenhilfe bei Alltagsaufgaben. Damit es bald noch mehr Helfer gibt und es auch für diejenigen leichter wird, die Unterstützung für ihre Angehörigen suchen, ist die Altenhilfe jetzt eine Kooperation eingegangen. Gemeinsam mit dem Verein Sharity Online, den Furtwanger Studenten gegründet haben, ermöglicht die Pflegeeinrichtung künftig, dass man sich für die Nachbarschaftshilfe auch leicht im Internet anmelden kann.

"Bis jetzt läuft alles rein telefonisch über Silke Rosenfelder, die für die Nachbarschaftshilfe zuständig ist", erklärt Florije Sula, die Personalleiterin der Altenhilfe. Mit der Zusammenarbeit sollen neue Zielgruppen erschlossen werden, erklärt Sula. Das heißt zum einen, dass mit der neuen Kontaktmöglichkeit im Internet, die in zwei bis vier Wochen freigeschaltet wird, neue Gruppen Ehrenamtlicher angeworben werden sollen: "Zum Beispiel Studenten, die nach einem Ehrenamt suchen und ein bisschen was dazu verdienen wollen – sie kann man auf diesem Weg gut erreichen", erklärt Sula. Andererseits könne aber auch ein Angehöriger, selbst wenn er weiter weg wohne, so leichter Nachbarschaftshilfe beantragen: "Wenn jemand in Stuttgart angestellt ist, aber für seine Mutter hier Unterstützung sucht, geht das so unkompliziert." Das Angebot ist nach der Freischaltung unter sharityonline.de verfügbar, im Bereich für die derzeit 716 registrierten Helfer wird es als eine Option unter dann 40 ehrenamtlichen Beschäftigungsmöglichkeiten angezeigt.

Sula betont aber, dass die neue Plattform die persönliche Vermittlung nicht ersetzt: "Es wird jetzt auf keinen Fall anonym, wenn sich jemand bewirbt, führt er trotzdem erst ein Gespräch mit Silke Rosenfelder und sie schaut, ob er zu den jeweiligen Kunden passt", so Sula. Auf Sharity Online ist man durch die Stadt gekommen, die den Verein eingeladen hatte. An mehreren Terminen hat die Altenhilfe um Geschäftsführer Markus Schrieder dann mit den Studenten und dem betreuenden Professor Pavel Rawe die Details geklärt.