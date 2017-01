vor 40 Minuten Nicole Esposito St.Georgen Alle Loipen und Lifte sind in Betrieb

Gute Bedingungen für Wintersportfreunde. Alle Lifte und Loipen auf St. Georgener Gemarkung sind heute, Montag, in Betrieb. Das Ferienland nannte am Vormittag eine Schneehöhe von 35 bis 45 Zentimetern Pulverschneeauflage. Am Sonntag, 15. Januar seien etwa 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee gefallen.

