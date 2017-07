St. Georgen Alexandra Pies ist neue Chefin der Narrenzunft

Zunftmeister Eric Sprich hört nach neun Jahren auf. Ein "fantastischer Jubiläumsumzug" bringt die Narren an ihre Grenzen.

St. Georgen – Alexandra Pies ist neue Vorsitzende der Narrenzunft St. Georgen. Sie hat das Narrenzepter von Eric Sprich übernommen, der nicht mehr für das Amt kandidierte. Mit Pies steht erstmals in der 50-jährigen Geschichte eine Frau an der Spitze des ältesten St. Georgener Fasnachtsvereins. Ihr zur Seite stehen in der Vorstandsriege Daniel Nickel als Vizezunftmeister sowie Nadja Höher als dritte Zunftmeisterin.

Zuvor erinnerte Eric Sprich an das vergangene Vereinsjahr, das geprägt war vom großen Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. Neben der großen Ausstellung im Rathaus stand vor allem der Jubiläumsumzug mit 90 Gruppen im Mittelpunkt. "Es war fantastisch anzuschauen, auch wenn wir uns angesichts der vielen Menschen kurzzeitig gefragt haben, was haben wir da angestellt", resümierte der scheidende Zunftmeister.

Vizezunftmeister Roland Elsner, der sein Amt vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen abgab, hob in seinem Bericht den Brauchtumsabend "gesittete Veranstaltung ohne jegliche Zwischenfälle" hervor. Wie er sagte, war der Umzug angesichts der hohen Teilnehmerzahl "an der Grenze des Machbaren". Insgesamt präsentierte sich die Narrenzunft bei acht Umzügen und mehreren Abendveranstaltungen. Jugendleiterin Nadja Höher berichtete von der Arbeit der Jugendgruppe. Dort sind rund zwei Dutzend Jungen und Mädchen aktiv.

Carolin Sprich wurde als neue Schatzmeisterin gewählt, sie löst Ilona Elsner ab. Neue zweite Schatzmeisterin ist Susanne Dilger. Neue Organisationsleiterin ist Jaqueline Brütsch, ihre Stellvertreterin ist Ute Griesinger. In ihren jeweiligen Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Sophia Eisele, Jugendleiterin Nadja Höher sowie die Narrenräte Beate Welke, Hartmut Herrmann und Angela Pies. Andrea Krompholz ist weitere zwei Jahre Kassenprüferin. Als ihre letzten Amtshandlungen konnte das alte Vorstandsteam eine besondere Ehrung vornehmen. Irma Weisser ist Gründungsmitglied der Narrenzunft und seit 50 Jahren aktiv im Häs des Kräuterwieble dabei. Ebenfalls Gründungsmitglied ist Hans Stockburger. Für jahrzehntelange treue Dienste und außerordentliches Engagement wurde Rosmarie Zucker geehrt. Außerdem wurden geehrt: für 25 Jahre Ralf Uhl. Zehn Jahre: Hannah Paatsch, Nicole Mohr, Jannick Weisser, Anja Wiedemann.

"Verliert nie den Spaß aus den Augen"

Eric Sprich stand neun Jahre an der Spitze der St. Georgener Narrenzunft. Der heute 40-Jährige ist gleichzeitig der jüngste Zunftmeister in der 50-jährigen Geschichte.

Herr Sprich, neun Jahre an der Spitze der Narrenzunft liegen hinter ihnen? Wie fühlen Sie sich jetzt?

"Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es war eine schöne und aufregende Zeit und die schönen Momente überwiegen. Aber es lastete auch ein gewisser Druck auf einem. Es jedem recht getan ist eben eine Kunst, die keiner kann."

Welches waren die närrischen Höhepunkte während ihrer Amtszeit?

"Das erste Highlight war das 44-jährige Bestehen. Da dachten wir schon, dass das der Hammer war. Aber das 50-Jährige in diesem Jahr hat einfach alles getoppt. Die Vorbereitungen liefen lange vorher an mit einem großartigen Team im Hintergrund. Im September hatten wir eine tolle Ausstellung und im Februar das große Jubiläumswochenende. Also absolut zufriedenstellend."

Was wünschen Sie ihren Nachfolgern?

"Dem neuen Vorstandsteam wünsche ich immer eine glückliche Hand bei der Ausführung ihres Amtes. Und dass sie nie den Spaß aus den Augen verlieren."