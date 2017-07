St. Georgen Akute Platznot: Zusätzliche Kiga-Gruppe im Gemeindehaus

Weil in der Kernstadt alle Plätze belegt sind, muss die Stadt mit einem Provisiorium reagieren. Derweil werden die Kindergarten-Elterbeiträge erhöht.

Eltern müssen in den nächsten Kindergartenjahren mehr Gebühren zahlen. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch einstimmig, die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 20117/18 um sechs und im Kindergartenjahr 2018/19 um weitere fünf Prozent zu erhöhen. Das Gremium bezog sich dabei auf die gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Landesverbände und des Kindergartenkuratoriums.

In Zahlen bedeutet das beispielsweise, dass ein Regelplatz für ein Kind über drei Jahre für eine Familie mit einem Kind von 112 auf 125 Euro steigt. Ein Tagheimplatz für eine Einkindfamilie kostet dann 294 statt 264 Euro. "Wir führen diese Diskussion nicht gerne alle zwei Jahre", sagte Bürgermeister Michael Rieger. Er verwies auf die vom Gemeindetag aufgestellte Vorgabe, nach der Eltern 20 Prozent der tatsächlichen Kosten zu trägen hätten. In St. Georgen bilden die Elternbeiträge 13 Prozent der tatsächlichen Kosten ab. Oliver Freischlader (SPD) betonte, dass die Entscheidung dem Rat schwerfalle, weil sie in einen sensiblen Bereich falle. Angesichts von Zuschüssen, die weniger begüterte Familien vom Landratsamt beziehen können, sei die Erhöhung vertretbar. Bürgermeister Rieger erinnerte daran, dass die Stadt rund zwei Millionen Euro, also etwa ein Viertel ihres Budgets in die Bildung stecke.

Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste, erklärte dem Rat, dass es aktuell nur in Brigach und Langenschiltach offene Plätze gebe. Die Stadt plant deshalb, im Gemeindehaus der evangelischen Lorenzgemeinde eine Außengruppe für 15 Kinder einzurichten. Für die Nutzung der zwei Räume müssen Stühle, Teppiche, Möblierung, Liegepolster und Spielematerial für etwa 8500 Euro angeschafft werden. Dazu kommen Personalkosten für rechnerisch 2,2 Fachkräfte. Organisatorisch wird die verlängerte Vormittagsgruppe durch das Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle geführt. Eine Verlängerung ins Jahr 2018 wird erwartet. Die Vermietung sei durch die Kirchengemeinde zugesagt, die Miethöhe stehe noch nicht fest, sagte Esterle. Als Sielplatz, so die Idee, dürften die Kinder die Außenanlage des Kindergartens Schatzinsel mitnutzen. Die Zustimmung des Trägers steht dort aber noch aus. Joachim Kleiner (FW) wollte wissen, wie die Kindergartenkinder die Toiletten nutzen werden. Diese würden eventuell mit Podesten bestückt.

Bürgermeister Michael Rieger stellte sich hinter die einstimmig beschlossene provisorische Lösung. Man habe eine tragfähige Kindergartenplanung gehabt, doch dann seien die Flüchtlinge gekommen. Ein großer Anbau wäre aktuell eher falsch, Zuwarten sei besser.

